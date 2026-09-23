24 сентября верующие чтут 15 угодников Божиих, в их числе — Феодору Александрийскую. В народном календаре дата известна как Федорины вечерки. У наших предков с 24 сентября было связано множество примет и традиций.





Что нельзя делать

В Федорин день нельзя поднимать что-либо с земли. На находке может быть порча. Если заметите на улице купюру или иную ценную вещь, лучше пройти мимо.

Если вас окликнули по имени — не оборачивайтесь. В народе верили, что так нечистая сила заманивает доверчивых людей в свои сети. Отозвались — считайте, что «подписали» себя на неприятности.

Не самый удачный день для сердечных дел. Знакомства, свидания, смотрины, а тем более сватовство и обсуждение будущей свадьбы — под категорическим запретом. Предки предупреждали: поспешишь с чувствами — потеряешь свою вторую половинку.

Отложите поход за дорогой одеждой: в этот день велик риск приобрести вещь с браком.

Новые дела, особенно с малознакомыми партнерами, лучше не начинать — можно нарваться на мошенников или стать жертвой чьего-то вранья.

Незамужним девушкам в старину запрещалось надевать старые платья. Из-за этого она могла остаться незаметной для потенциальных кавалеров.

Женщинам, состоящим в браке, не разрешалось варить капусту. Наказанием для нарушившей данное правило могла стать неверность супруга.

Мужчинам не нужно использовать ножи и топоры. Существовало поверье, что из-за этого можно потерять здоровье.

Молодоженам нельзя было подавать на стол кушанья из картофеля. Эти блюда могут стать причиной семейных ссор.

Лучше не ходить в баню и не мыть голову. Если забыть про этот запрет, удачи в любви не будет.

Что можно делать

В Федорины вечерки разрешалось заниматься домом и работой. Более того, генеральная уборка была делом богоугодным: вымыть полы, окна, перестирать белье, выбросить хлам — значит очистить не только жилище, но и жизнь от ссор, болезней и безденежья.

Обязательным ритуалом считалось проветривание комнат. Распахните окна настежь — пусть ветер «выдует» из дома все беды и неурядицы. Предки были уверены: этот простой ритуал работает безотказно.

Это время женских посиделок. Подруги и соседки собирались вместе, занимались рукоделием, рассказывали друг другу истории (нередко — приукрашенные), а главное — квасили капусту. Отсюда и второе народное название даты — «капустные вечера».

Для тех же, кто мечтал о богатстве, существовал специальный обряд. Нужно взять свежий капустный лист, промыть его в трех водах, завернуть в белую ткань, перевязать красной нитью и ровно в полночь закопать за своим домом. Старики верили: такой «магический сверток» притянет в семью деньги и достаток на весь год.

Приметы о погоде

Туманное утро 24 сентября указывает на резкую перемену погоды. Если до обеда пойдет дождь, то следующая неделя вся дождливой будет.

Серое небо и холодный ветер указывают на то, что зима наступит раньше обычного.

Если на улице солнечно и тепло, такая погода еще семь дней простоит.

Деревья сбросили все листья? Следующий год окажется неурожайным.

Красное небо на закате предупреждает о похолодании, желтое — о потеплении.

Подготовила Екатерина Зайкова