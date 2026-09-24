25 сентября православные вспоминают священномученика Автонома, в народном календаре — Артамон Змеевик. У наших предков с этим днем было связано множество примет и традиций.
Что нельзя делать
- Чтобы не встретиться со змеями, люди старались держаться поближе к дому.
- 25 сентября не подходит для дальних поездок. В дороге путника могли ожидать всевозможные неприятности, поэтому лучше не рисковать.
- В лес на Артамона Змеевика в старину отправлялись только самые смелые. Охотники, как правило, не ходили на промысел в одиночку. Но чтобы не стать жертвой Лешего и не наткнуться на змею, они брали с собой в лес надежных товарищей.
- Постарайтесь ни с кем не спорить. Даже небольшое разногласие может перерасти в конфликт, а там и до драки недалеко.
- Чтобы не пострадать от сглаза не принимайте подарков от малознакомых людей, не подбирайте ничего на улице. Также не пускайте в дом никого с наступлением темноты.
- Много веков назад в этот день люди не стригли волосы и ногти. Они верили, что так можно жизнь свою укоротить.
- 25 сентября после заката нельзя есть блюда из картофеля. Якобы это может стать причиной бессонницы.
- Если боитесь нищеты, в этот день никому не одалживайте муку, соль и крупу.
- Беременным женщинам не разрешается сидеть на углу стола. В старину бытовало поверье, что из-за этого ребенок будет часто хворать.
- Если у мужчины скоро случится пополнение в семействе, ему запрещается чесать затылок перед зеркалом. Наши предки говорили, что в этом случае его наследник будет глуп и некрасив.
- Нельзя убивать змей, иначе в дом придет горе.
Что можно делать
- В этот день утепляли свои дома, приводили в порядок зимнюю одежду, оценивали объемы припасов.
- Можно навести чистоту в жилище, а также постирать белье.
- Особое внимание на Артамона Змеевика наши предки уделяли рябине. День считался наилучшим для сбора ягод. Также дерево наделяли особыми свойствами. Якобы его веточки помогают отвадить от дома нежеланных гостей и защитить семью от нечисти.
- Девушки, мечтающие встретить достойного кавалера, в этот день обязательно съедали хотя бы одну ягоду рябины. Они верили, что это ускорит знакомство с будущим мужем.
- Дата отлично подходит для семейного времяпрепровождения и встреч с родственниками.
- Чтобы в вашем доме не было проблем с деньгами, 25 сентября купите себе новый кошелек. Важно, чтобы он был красного цвета.
- Сон в ночь на 25 сентября может оказаться вещим. Чтобы это выяснить, подождите семь дней.
Приметы о погоде
- Солнечный день на Артамона Змеевика сулит теплый октябрь. Если на улице пасмурно, но тепло, впереди еще одно бабье лето.
- Дождь указывает на то, что осень будет долгой.
- Если береза почти все листья растеряла, зима в этом году окажется морозной.
Подготовила Екатерина Зайкова