26 сентября верующие по традиции вспоминают святого Корнилия Сотника, в народном календаре – Корнилов день. Расскажем, какие обычаи существовали в старину и как провести это день, чтобы не навлечь на себя беду.





Что нельзя делать

Наши предки верили, что выяснение отношений в этот день чревато серьезными последствиями. Слово, сказанное в гневе, могло не просто испортить вечер, но и превратить близких людей в заклятых врагов.

Не разрешается мыть в доме полы. Вместе с пылью и грязью из дома уйдут деньги и удача.

Принимая гостей, стоит помнить о народных поверьях. Например, не позволяйте им мыть посуду после ужина, иначе можно лишиться достатка. Кроме того, не стоит оставлять визитеров ночевать — считается, что это приведет к ссорам в семье.

26 сентября можно знакомиться с противоположным полом и назначать свидания. Но вот свадьбы лучше не играть. Наши предки говорили, что заключенный в этот день брачный союз одни лишь несчастья принесет.

Не рекомендуется долго любоваться на себя в зеркало. Бытовало поверье, что нечисть из отражения может похитить красоту и молодость.

Неудачными будут и крупные покупки. Вещи долго не прослужат.

Чтобы не остаться без средств к существованию, 26 сентября, не следует тратить все до копейки.

Что можно делать

Корнилов день в старину начинали с посещения церкви. Люди молились Корнилию Сотнику, чтобы помог им наладить отношения в семье, сохранить здоровье и ни в чем не нуждаться.

В баню лучше пойти днем – вечером там хозяйничает Банник. Чтобы избежать встречи с ним, наши предки переступали порог бани с нецензурной бранью.

В этот день существовала традиция меняться обувью. Делалось это, чтобы нечисть запутать. Люди уходили от дома в одной паре, а возвращались уже в другой, в надежде, что силы зла не найдут к ним дорогу.

26 сентября наши пращуры проводили следующий обряд: брали монету, обмазывали медом и прятали между двумя половинками репы. Этот ритуальный предмет они заговаривали, обвязывали красной нитью и закапывали за домом с восточной стороны. Считалось, что ровно через месяц к ним придет богатство.

Обязательными блюдами в Корнилов день были те, что приготовлены из своего урожая. Это и овощные похлебки, и пироги с картошкой и просто репа с солью.

Приметы о погоде

Дождь в Корнилов день – добрый знак, обещающий хороший урожай овощей в будущем году.

Если идет ливень, да еще и с градом, зима будет холодной.

Сильный ветер предупреждает о затяжном ненастье.

Солнечная погода – предвестник мягкой зимы.

Подготовила Екатерина Зайкова