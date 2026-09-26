27 сентября православные отмечают Воздвижение Креста Господня. В этот день верующие вспоминают важное событие – обретение Креста, на котором был распят Спаситель. С этой датой связано немало правил и традиций религиозного характера.





Что нельзя делать

Хозяюшки рубили капусту, стараясь обеспечить семью витаминами на всю зиму. Квашеную капусту ели и как отдельное блюдо, и варили из нее щи, а также использовали в качестве начинки для пирогов.

Ни в коем случае не следует ходить в лес. С давних времен люди приметили, что ближе к середине осени животные активно готовятся к холодам, поэтому могут вести себя агрессивно.

Мудрецы в старину не рекомендовали забирать себе первую пойманную рыбу. Якобы это сулило неудачи. Ее нужно было либо отпустить обратно в водоем, либо отдать первому встречному. Тогда целый год улов будет на зависть.

Не рекомендуется браться за новые дела. Все равно ничего путного не получится.

Не стоит уезжать далеко от дома – можно пострадать от встречи с разбойниками или хищниками.

Не занимайте деньги, да и сами в долг никому не давайте. Это прямой путь к нищете, говорили наши предки.

Дата не годится для знакомств – велика вероятность обмана.

Чтобы не растерять всех друзей, не следует хвастаться и сплетничать.

Если вдруг обнаружите на улице какую-то ценную вещь, ступайте прочь: если поднимете находку, вместе с ней рискуете забрать чужие беды и болезни.

Что можно делать

В этот важный день принято уделять особое внимание духовной работе и размышлениям о жизненном пути.

Наши пращуры старались делиться с нуждающимися, помогать немощным и одиноким, давать кров путникам.

Многие накрывали у себя дома столы с нехитрой снедью, разумеется, постной. Пирогов и булок пекли с запасом, чтобы хватило не только домочадцам, но и соседям. Люди верили, что так во всей округе будут царить мир и благополучие.

Приметы о погоде

Если перелетные птицы улетели в южные края еще до Воздвижения, зима придет раньше календарного срока. Следующий сезон будет на редкость студеным.

Северный ветер в этот день указывает на то, что в будущем году лето окажется жарким, а урожай – щедрым.

Туман в утренние часы говорит о том, что дождей в ближайшие сутки можно не ждать.

Если тучи низко висят, а дождь так и не пошел, октябрь еще даст возможность порадоваться теплом.

Ясная погода 27 сентября – добрый знак. Осень будет погожей, а зима – мягкой.

Подготовилоа Екатерина Зайкова