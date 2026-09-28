29 сентября верующие люди чтут двух мучениц — Людмилу и Евфимию. В народном календаре — Людмилин день, также он известен как Птичья костка. Расскажем, как нужно вести себя в этот день, чтобы не лишиться здоровья, денег и второй половинки.





Что нельзя делать

29 сентября стоит уделить особое внимание своему внешнему виду. Ни в коем случае не выходите из дома в грязной, мятой и старой одежде. Тот, кто нарушит данное правило, серьезно пострадает от сплетен.

Не стоит выбирать для прогулки и темные вещи. Из-за них можно навлечь на себя беду. Девушкам нельзя надевать чужие украшения и головные уборы.

Наши предки говорили, что в Людмилин день нельзя уезжать из дома надолго. В дороге можно столкнуться с неприятностями.

Если не хотите тяжело заболеть, не лежите в кровати до обеда. Праздное времяпрепровождение также может принести различные недуги.

29 сентября строго-настрого запрещалось готовить и употреблять в пищу рыбу. Тому, кто ослушается, обещали плохие новости, связанные с кем-то из родственников.

Не нужно собираться большой компанией, так как эти посиделки обязательно закончатся грандиозным скандалом.

Не следует делиться своими секретами даже с самыми близкими: они не смогут сохранить вашу тайну.

Что можно делать

В этот день было принято готовить блюда из птицы, первый кусок традиционно забирал себе отец или муж.

Оставшиеся после трапезы кости не выбрасывали, а использовали для гадания. Если кость была толстой, люди радовались: по их представлениям, это означало сытую зиму и богатый урожай на будущий год. Тонкая и хрупкая косточка — знак голода и многих бед.

В этот день наши предки выносили зерно и крошки на улицу, чтобы покорить пернатых. После угощения птицы улетали, запомнив просьбу щедрых людей. Якобы они должны были передать пожелания Высшим силам.

В Людмилин день работали, занимались домашними делами, помогали родным. Рукоделие также не запрещалось, впрочем, как и встречи с друзьями.

Родившихся 29 сентября девочек называли Людмилами. Родители надеялись, что их дочка будет расти умной и красивой, станет доброй и заботливой, а также удачно выйдет замуж, когда придет время.

Важной традицией этого дня в давние времена было посещение бани. Верили, что так укрепят здоровье и всю зиму никакая хворь их не потревожит.

Приметы о погоде

Солнечный Людмилин день — добрый знак. Зима будет мягкой. Если с утра льет дождь, осень будет затяжной, а весна в будущем году — поздней.

Радуга сулит потепление, а красное небо на закате — похолодание. Гром 29 сентября — к морозной зиме.

Подготовила Екатерина Зайкова