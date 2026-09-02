3 сентября верующие вспоминают апостола от семидесяти Фаддея. Также он известен тем, что учился у Иоанна Крестителя. В народном календаре дата известна как Фаддей Проповедник.





Что нельзя делать

Кто бы ни пытался вас наставить на путь истинный — авторитетный коллега, мудрый родственник или «успешный» знакомый, — не слушайте. Считается, что чужое влияние в этот день способно подтолкнуть к фатальным ошибкам.

Жаловаться на жизнь, делиться сокровенным с приятелями или вытягивать из собеседников «разговоры по душам» — плохая идея. Притянете к себе еще больше проблем, а отношения с близкими рискуете испортить окончательно.

Поскольку общение в этот день складывается непросто, лучше отказаться от походов в гости.

А уж принимать друзей у себя дома и вовсе не рекомендуется: предки верили, что такой визит может принести в семью раздор.

3 сентября нельзя ворошить прошлое. Ревность, обиды на расточительность, старые ссоры — все это лучше оставить в покое. Если поднять запретную тему, скандал неизбежен.

Отложите походы по магазинам и обновление гардероба — хорошая вещь вас дождется. А вот сегодня вы рискуете приобрести брак или просто потерять значительную сумму.

Если на улице вам попадется кошелек или ювелирное украшение, не радуйтесь раньше времени. По поверьям, такие вещи могут быть «подброшены» намеренно — чтобы передать вам чужие болезни, горести и беды.

Не стоит в этот день и одеваться в темное. В старину верили, что мрачные наряды притягивают черную полосу.

Будьте осторожны с кареглазыми людьми. Не смотрите им в глаза, иначе, как считали предки, вас могут сглазить.

Что можно делать

Крестьяне старались завершить все полевые работы до холодов, чтобы урожай не пропал, и делали запасы продовольствия на зиму.

3 сентября — отличный день для дальних поездок. Если ваш отпуск или командировка начинается именно в эту дату, не переживайте: путь будет гладким. Правда, чтобы максимально обезопасить себя вдали от дома, лучше выезжать после обеда.

Свободной красавице в этот день следует остаться дома и смотреть в окно. Якобы именно там она увидит холостого красавца — возможно, даже богатого, — который заметит ее и предложит руку и сердце.

Приметы о погоде

Если 3 сентября на улице солнечно, первый месяц осени окажется теплым. А вот северный ветер в этот день предвещает ухудшение погоды. Подуло с запада? Нужно доставать зонтики.

В старину люди обращали внимание на деревья, чтобы понять, какой будет осень. Так, если листья на макушке березы к 3 сентября пожелтели, холода уже не за горами. Зима окажется ранней.

Большое количество рябины, поспевшей к этой дате, наши предки называли предвестником ненастной осени.

Подготовила Екатерина Зайкова