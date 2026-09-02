3 сентября верующие вспоминают апостола от семидесяти Фаддея. Также он известен тем, что учился у Иоанна Крестителя. В народном календаре дата известна как Фаддей Проповедник.
Что нельзя делать
- Кто бы ни пытался вас наставить на путь истинный — авторитетный коллега, мудрый родственник или «успешный» знакомый, — не слушайте. Считается, что чужое влияние в этот день способно подтолкнуть к фатальным ошибкам.
- Жаловаться на жизнь, делиться сокровенным с приятелями или вытягивать из собеседников «разговоры по душам» — плохая идея. Притянете к себе еще больше проблем, а отношения с близкими рискуете испортить окончательно.
- Поскольку общение в этот день складывается непросто, лучше отказаться от походов в гости.
- А уж принимать друзей у себя дома и вовсе не рекомендуется: предки верили, что такой визит может принести в семью раздор.
- 3 сентября нельзя ворошить прошлое. Ревность, обиды на расточительность, старые ссоры — все это лучше оставить в покое. Если поднять запретную тему, скандал неизбежен.
- Отложите походы по магазинам и обновление гардероба — хорошая вещь вас дождется. А вот сегодня вы рискуете приобрести брак или просто потерять значительную сумму.
- Если на улице вам попадется кошелек или ювелирное украшение, не радуйтесь раньше времени. По поверьям, такие вещи могут быть «подброшены» намеренно — чтобы передать вам чужие болезни, горести и беды.
- Не стоит в этот день и одеваться в темное. В старину верили, что мрачные наряды притягивают черную полосу.
- Будьте осторожны с кареглазыми людьми. Не смотрите им в глаза, иначе, как считали предки, вас могут сглазить.
Что можно делать
- Крестьяне старались завершить все полевые работы до холодов, чтобы урожай не пропал, и делали запасы продовольствия на зиму.
- 3 сентября — отличный день для дальних поездок. Если ваш отпуск или командировка начинается именно в эту дату, не переживайте: путь будет гладким. Правда, чтобы максимально обезопасить себя вдали от дома, лучше выезжать после обеда.
- Свободной красавице в этот день следует остаться дома и смотреть в окно. Якобы именно там она увидит холостого красавца — возможно, даже богатого, — который заметит ее и предложит руку и сердце.
Приметы о погоде
- Если 3 сентября на улице солнечно, первый месяц осени окажется теплым. А вот северный ветер в этот день предвещает ухудшение погоды. Подуло с запада? Нужно доставать зонтики.
- В старину люди обращали внимание на деревья, чтобы понять, какой будет осень. Так, если листья на макушке березы к 3 сентября пожелтели, холода уже не за горами. Зима окажется ранней.
- Большое количество рябины, поспевшей к этой дате, наши предки называли предвестником ненастной осени.
Подготовила Екатерина Зайкова