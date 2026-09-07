8 сентября — день памяти мученицы Натальи, в народном календаре ее называли Овсяницей. В это время пили кисель, почитали рябину и прислушивались к дятлам.

Что нельзя делать

Не советовали подолгу нежиться в постели — поздний подъем сулил нищету.

Категорически запрещалось отлынивать от работы и отказывать в помощи: считалось, что лентяй быстро окажется в долговой яме.

Начинать трудовой день полагалось только после плотного завтрака, иначе неудачи будут преследовать до самого вечера.

Не следует заниматься садом и огородом. Если проигнорировать запрет, есть риск лишиться всех запасов на зиму.

Не рекомендовалось надевать старую одежду — это могло привести к безденежью, а женщинам строго-настрого запрещалось отчитывать мужей: ссора могла закончиться полным разрывом.

Представительницам прекрасного пола стоило воздержаться от сплетен − быстро лишатся внешней привлекательности.

Девушкам на выданье в этот день нельзя было примерять обувь и ходить в гости к вдовам — страх «забрать чужое одиночество» был велик.

Считалось дурным тоном жаловаться на судьбу и искать виноватых.

Кухня требовала особого внимания: пересолишь блюдо — поссоришься с другом, оставишь пустую тарелку на столе — жди денежных проблем.

Рукодельницам следовало быть осторожнее с иглой: случайный укол предвещал печальную весть

Настоящим табу в этот день было ломать ветви рябины или мусорить рядом с деревом — старцы верили, что подобное кощунство приведет в дом беду.

Что можно делать

Чтобы урожай был хорошим и в следующем году, наши предки забирали в дом последний сноп. В некоторых регионах было принято устраивать праздник по этому поводу — петь песни, водить хороводы и собираться за накрытыми столами.

Также в этот день было принято благодарить наемных работников. Их угощали свежей выпечкой и радовали подарками.

В семьях, где скоро ожидалось пополнение, выбирали имя для ребенка. Поскольку определить пол тогда никто не мог, беременные женщины полностью полагались на приметы.

В этот день разрешалось проводить обряды, но только если они направлены на укрепление семейных отношений и избавление от одиночества. Юные девушки, например, гадали на любовь и делали специальные обереги для своих кавалеров.

А вот замужние женщины могли читать особые заговоры, чтобы их мужья не смотрели на сторону и были к ним повнимательнее.

Приметы о погоде

Если в течение дня птиц на улице не видно, стоит готовиться к похолоданию.

Сильный ветер и хмурое небо — предвестники затяжных ливней. Ненастье может продлиться неделю.

Если утром за окном виден лишь густой туман, до бабьего лета осталось меньше семи дней.

Хороший урожай рябины — знак морозной зимы.

Если в лесу громко стучит дятел, погода резко испортится. Пойдут дожди.

Подготовила Екатерина Зайкова