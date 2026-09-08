В народном календаре этот день получил название Пименов день, или Анфиса Рябинница. Пименов день в старину считался неудачным и даже опасным. Нарушение запретов, по поверьям, могло привести к финансовым потерям, ссорам.
Что нельзя делать:
- Поднимать чужие вещи. Особенно опасно брать находки на перекрестках — согласно поверью, с ними можно забрать себе чужую.
- Отправляться в дальние поездки. Дорога будет трудной и может закончиться несчастьем.
- Совершать крупные покупки. Считается, что они не принесут пользы, быстро испортятся или приведут к долгам.
- Давать деньги в долг. Финансы могут не вернуться к владельцу, а расплатиться с собственными кредиторами станет сложнее обычного.
- Сквернословить и ссориться с родными. Конфликты в этот день приведут к затяжным болезням и полному разладу в семье; есть риск стать врагами навсегда.
- Святить и заключать браки. Союз, созданный в этот день, по народным приметам будет непрочным.
- Ругаться возле рябины. Дерево может «услышать» брань и отвернуть от человека удачу.
- Добавлять в еду перец. Острая пища, предупреждали в старину, станет причиной размолвок в доме.
- Задерживаться на пороге дома. Это считается плохой приметой, сулящей неудачу в пути.
Что можно делать:
- Посещать храм. Утром верующие идут на службу, ставят свечи преподобным Пимену Великому и Пимену Палестинскому, а также мученице Анфисе Новой. У них просят укрепления веры, защиты семьи и душевного покоя.
- Собирать рябину. Это главный обряд дня, который в народе называется Анфисой Рябинницей. К этому времени ягоды достигают пика зрелости. Перед сбором крестьяне наблюдали за птицами: считалось, что первые гроздья должны достаться пернатым. Лишь после этого люди кланялись деревьям в пояс и осторожно срывали ягоды, обязательно оставляя часть плодов на ветках для птиц зимой.
- Делать заготовки. Женщины варили из рябины варенье, сушили ягоды для зимнего чая и готовили лечебные настои от головной боли и сердечных недомоганий. Мужчины традиционно занимались приготовлением наливок и настоек по старинным рецептам.
- Использовать рябину как оберег. Ветви и гроздья ягод развешивали над входными дверями, прятали под крышами домов и клали в детские колыбели для защиты от сглаза, болезней и бедствий.
- Ходить на рыбалку. По поверьям, 9 сентября — особенно благоприятный день для лова, сулящий богатый и разнообразный улов.
Приметы о погоде:
- Главным предсказателем погоды и зимы в этот день выступает рябина.
- Если ягод на деревьях много — зима будет холодной и снежной.
- Если рябина уже начала активно опадать — зимние месяцы будут мягкими.
- Если листья рябины пожелтели рано — осень наступит скоро и будет ранней.
- Услышать гром на Анфису Рябинницу — добрый знак, предвещающий скорое наступление бабьего лета.
- Обилие желудей — к мягкой зиме и урожайному следующему году.
- Высокий полет перелетных птиц — к теплой и затяжной осени.
Подготовила Елизавета Малая