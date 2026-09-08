В народном календаре этот день получил название Пименов день, или Анфиса Рябинница. Пименов день в старину считался неудачным и даже опасным. Нарушение запретов, по поверьям, могло привести к финансовым потерям, ссорам.

Что нельзя делать:

Поднимать чужие вещи. Особенно опасно брать находки на перекрестках — согласно поверью, с ними можно забрать себе чужую.

Отправляться в дальние поездки. Дорога будет трудной и может закончиться несчастьем.

Совершать крупные покупки. Считается, что они не принесут пользы, быстро испортятся или приведут к долгам.

Давать деньги в долг. Финансы могут не вернуться к владельцу, а расплатиться с собственными кредиторами станет сложнее обычного.

Сквернословить и ссориться с родными. Конфликты в этот день приведут к затяжным болезням и полному разладу в семье; есть риск стать врагами навсегда.

Святить и заключать браки. Союз, созданный в этот день, по народным приметам будет непрочным.

Ругаться возле рябины. Дерево может «услышать» брань и отвернуть от человека удачу.

Добавлять в еду перец. Острая пища, предупреждали в старину, станет причиной размолвок в доме.

Задерживаться на пороге дома. Это считается плохой приметой, сулящей неудачу в пути.

Что можно делать:

Посещать храм. Утром верующие идут на службу, ставят свечи преподобным Пимену Великому и Пимену Палестинскому, а также мученице Анфисе Новой. У них просят укрепления веры, защиты семьи и душевного покоя.

Собирать рябину. Это главный обряд дня, который в народе называется Анфисой Рябинницей. К этому времени ягоды достигают пика зрелости. Перед сбором крестьяне наблюдали за птицами: считалось, что первые гроздья должны достаться пернатым. Лишь после этого люди кланялись деревьям в пояс и осторожно срывали ягоды, обязательно оставляя часть плодов на ветках для птиц зимой.

Делать заготовки. Женщины варили из рябины варенье, сушили ягоды для зимнего чая и готовили лечебные настои от головной боли и сердечных недомоганий. Мужчины традиционно занимались приготовлением наливок и настоек по старинным рецептам.

Использовать рябину как оберег. Ветви и гроздья ягод развешивали над входными дверями, прятали под крышами домов и клали в детские колыбели для защиты от сглаза, болезней и бедствий.

Ходить на рыбалку. По поверьям, 9 сентября — особенно благоприятный день для лова, сулящий богатый и разнообразный улов.

Приметы о погоде:

Главным предсказателем погоды и зимы в этот день выступает рябина.

Если ягод на деревьях много — зима будет холодной и снежной.

Если рябина уже начала активно опадать — зимние месяцы будут мягкими.

Если листья рябины пожелтели рано — осень наступит скоро и будет ранней.

Услышать гром на Анфису Рябинницу — добрый знак, предвещающий скорое наступление бабьего лета.

Обилие желудей — к мягкой зиме и урожайному следующему году.

Высокий полет перелетных птиц — к теплой и затяжной осени.

Подготовила Елизавета Малая