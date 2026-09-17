Беларуси надо суметь выстоять в условиях происходящего передела мира. Об этом Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня идет сражение, передел мира происходит на наших глазах. И нам надо в этой обстановке выстоять, опираясь на наших союзников. Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски. Мне это не нужно. Я вас просто предупреждаю как будущих руководителей страны, которым надо обеспечить суверенитет и независимость», — заявил белорусский лидер.

Президент при этом отметил, что, например, представители США, с которыми он ведет диалог, напрямую не говорят о желании, чтобы Беларусь ушла от России. «Оторвать нас по живому от России — это попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас происходит в Украине — богатой, мощной, сильной стране. Попробовали нас с вами на зуб. Не получилось. Хотелось бы (этого Западу. — Прим. БЕЛТА). Но надо отдать должное американской делегации: они никогда мне об этом не сказали, — сказал Александр Лукашенко. — Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно — по живому разорвать единство. Поэтому я их предупредил в самом начале: Российская Федерация, Китайская Народная Республика — две страны выносим за скобки, не обсуждается (в ходе белорусско-американского диалога. — Прим. БЕЛТА). Когда вы (Запад. — Прим. БЕЛТА) ввели против нас санкции, они открыли для нас дверь. И во многом благодаря этому мы сегодня живем и работаем. Было сказано честно и прямо. Но, еще раз подчеркиваю, американцы никогда, мечтая об этом, вслух не говорили». Президент при этом отметил, что, например, представители США, с которыми он ведет диалог, напрямую не говорят о желании, чтобы Беларусь ушла от России. «Оторвать нас по живому от России — это попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас происходит в Украине — богатой, мощной, сильной стране. Попробовали нас с вами на зуб. Не получилось. Хотелось бы (этого Западу. — Прим. БЕЛТА). Но надо отдать должное американской делегации: они никогда мне об этом не сказали, — сказал Александр Лукашенко. — Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно — по живому разорвать единство. Поэтому я их предупредил в самом начале: Российская Федерация, Китайская Народная Республика — две страны выносим за скобки, не обсуждается (в ходе белорусско-американского диалога. — Прим. БЕЛТА). Когда вы (Запад. — Прим. БЕЛТА) ввели против нас санкции, они открыли для нас дверь. И во многом благодаря этому мы сегодня живем и работаем. Было сказано честно и прямо. Но, еще раз подчеркиваю, американцы никогда, мечтая об этом, вслух не говорили».

По словам главы государства, при этом не Беларусь является главной целью, а богатые ресурсами земли далее на востоке: «Они (противники на Западе. — Прим. БЕЛТА) готовы ее в очередной раз растоптать, порвать, каждого третьего убить, но прорваться туда — на восток к тем ресурсам, которых у них не хватает. Ну кому сегодня это не понятно?»

Александр Лукашенко отметил, что в определенном смысле даже благодарен нынешней Администрации в США и Дональду Трампу за открытое заявление о своей позиции и истинных целях. Например, что касается ситуации с Венесуэлой. «Захватили фактически Венесуэлу. Венесуэльцы, нынешняя страна со всеми претензиями американцев согласились. А главная «претензия» — полезные ископаемые. Там нефти немеряно. Практически по запасам Венесуэла занимает первое-второе место в мире. Трамп прямо говорит: там большие деньги», — сказал Президент. Александр Лукашенко отметил, что в определенном смысле даже благодарен нынешней Администрации в США и Дональду Трампу за открытое заявление о своей позиции и истинных целях. Например, что касается ситуации с Венесуэлой. «Захватили фактически Венесуэлу. Венесуэльцы, нынешняя страна со всеми претензиями американцев согласились. А главная «претензия» — полезные ископаемые. Там нефти немеряно. Практически по запасам Венесуэла занимает первое-второе место в мире. Трамп прямо говорит: там большие деньги», — сказал Президент.

Он обратил внимание и на другие геополитические столкновения с участием США: «Идет фактически экономическая война между Китаем и США. Но Трамп понимает, что Китай — это не Венесуэла. Развернулись баталии между США и Канадой. Фактически торговая война. Американцы мечтают, чтобы это был очередной штат в составе США. А зачем? Потому что Канада богата ресурсами. И об этом прямо сказано. Потом Гренландия, Арктика и так далее, которые, якобы, еще являются полусвободными. Американцы бросили туда свой взгляд».

Упомянул Александр Лукашенко и об атаках на Иран. «Ну зачем было воевать с наследниками персов? Они никогда ни перед кем на коленях не стояли. Что, в Америке на знают эту историю? Знают». Говорят, что когда-то там иранцы разгромили посольство США и вот им ответ. Они решили начать войну. Но причина не в этом. Причина — богатство Ирана», — сказал Президент. Упомянул Александр Лукашенко и об атаках на Иран. «Ну зачем было воевать с наследниками персов? Они никогда ни перед кем на коленях не стояли. Что, в Америке на знают эту историю? Знают». Говорят, что когда-то там иранцы разгромили посольство США и вот им ответ. Они решили начать войну. Но причина не в этом. Причина — богатство Ирана», — сказал Президент.

Глава государства отметил, что на Западе порой пишут про историю Беларуси, ее идентичность и врожденное чувство уважения к помещикам. «Суть их науки проста — снова заставить белорусов жить под плеткой и работать на пана. Я это знаю лучше, чем вы, — заметил Александр Лукашенко. — Любые мои переговоры, встречи, дискуссии с западными партнерами говорят об этом».