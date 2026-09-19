Почему государство уделяет пристальное внимание обеспечению безопасности жизни белорусов

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Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Некоторые нас пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы понимаем, что, если на кого-то совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими «монстрами», расположенными по периметру государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны. Это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни. Мы должны к этому готовиться и готовимся.

Во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, 11 сентября 2026 года



Быть начеку

Беларусь всегда выступала и выступает против войн и конфликтов. Наша миролюбивая политика нацелена только на дружественные отношения со всеми странами и народами. Мы уважаем суверенитет, территориальную целостность, интересы наших соседей, других государств, ничего ни от кого не требуем, никому не угрожаем, ни на чьи земли не претендуем. Но чтобы сохранить мир, мы должны быть сильными, постоянно совершенствовать армию и повышать ее боеготовность. Об этом неоднократно говорил Президент Александр Лукашенко. Непростая геополитическая обстановка и существующие угрозы вблизи белорусской границы вынуждают нас быть начеку. Народ Беларуси должен быть уверен в способности военных защитить страну.

К сожалению, реальность такова, что наши соседи на Западе беспрерывно нагнетают военную истерию, раздувают военные бюджеты, тратят миллиарды долларов на милитаризацию, активно готовясь к военному противостоянию с нами. Поэтому Глава государства и Главнокомандующий выдвигает жесточайшие требования к повышению безопасности страны, укреплению армии, ее боевой мощи и эффективности.

Вот на что обращает внимание депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич:

— Беларусь столкнулась с попытками гибридных атак, которые включают в том числе и террористическую угрозу. Нам показывали конкретные примеры попыток террористических атак в нашей стране.

Наши люди переживают о том, чтобы была обеспечена безопасность их самих, всех родных и близких. Мы государство не воюющее, поэтому нам нужно постоянно тренироваться в условиях, приближенных к боевым. Как говорится, следует держать порох сухим, чтобы в любой момент быть готовыми принять соответствующие меры. Но самое главное — мы должны быть готовы предотвратить любую попытку террористического акта либо агрессии в отношении нашего государства.

Гарантия безопасности

В последнее время многое сделано для развития и модернизации наших Вооруженных Сил. Но, как показывает практика, надо быть готовым к развитию любых сценариев. Именно поэтому по поручению Президента в стране проводятся внезапные проверки Вооруженных Сил, чтобы оценить действия военнослужащих в обстановке, максимально приближенной к военной.

— Умение предвидеть — одно из важнейших качеств настоящего политика. Остановив уничтожение армии и запасов военной техники в далекие 90-е годы прошлого века, Александр Лукашенко сформировал в Беларуси среду безопасности, способную обеспечить суверенитет страны и поступательное развитие общества, — обращает внимание доктор военных наук, профессор Николай Бузин. — В условиях мировой турбулентности, когда сила выступает главным политическим аргументом, на плечах Президента вся полнота ответственности за государство и будущее народа. Безопасность — это состояние защищенности национальных интересов Беларуси от внутренних и внешних угроз.

Все шаги Александра Лукашенко направлены на решение данной задачи. При этом он берет ответственность на себя, гарантируя белорусским гражданам стабильность и неизменность политического курса страны, несмотря на невиданное внешнее давление.

Эксперты отмечают, что, проводя проверки боеготовности Вооруженных Сил, Беларусь не демонстрирует агрессию, а заботится о своей национальной и военной безопасности.

— По мнению Запада, проверка — это якобы свидетельство подготовки к агрессии. Да какая агрессия, если мы каждый день открыто заявляем обо всех этапах мероприятия?! Проверка на самом деле связана с обеспечением нашей национальной и военной безопасности. Мы четко осознаем, что происходит у наших границ. И готовы, если необходимо, защищать свои интересы. У нас есть все необходимое, чтобы защитить наше государство — как самостоятельно, так и в составе Союзного государства. Но еще более важно сохранить единство общества.

Народ, который объединен одной целью — способствовать процветанию Беларуси и поддержанию мира, — победить невозможно, — уверен военный эксперт генерал-майор запаса Руслан Косыгин.

Надежный заслон

В условиях, когда геополитическая напряженность сохраняется и нарастает, а военные бюджеты государств НАТО с каждым годом только увеличиваются, важно быть готовыми отстоять свою страну и обеспечивать внутреннюю стабильность. Когда рядом война и все вокруг готовятся воевать, то первое, на чем сосредотачиваются страны, — это производство оружия.

Президент Беларуси неоднократно подчеркивал необходимость системного укрепления обороноспособности как условия сохранения мира и независимости через готовность к отражению внешних угроз и стремление минимизировать риск конфликта через демонстрацию силы и устойчивости.

Белорусский ВПК, включающий около 300 предприятий и организаций, существенно расширил в последнее время номенклатуру продукции. Сегодня мы производим ракеты и беспилотники, бронемашины и системы связи, комплексы РЭБ и радиоразведки, средства мобильности и АСУ с элементами искусственного интеллекта. Также в стране налажен полный комплекс производства современного стрелкового вооружения, а в копилке оружейников — пять моделей и шесть модификаций образцов собственной разработки, из которых четыре приняты на вооружение армии.

11 сентября этого года Александр Лукашенко посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Барановичском районе Брестской области, где ознакомился с развитием и практическим применением войсковых систем связи. Ключевым итогом стало подтверждение того, что Беларусь полностью закрыла критическую потребность в создании суверенных систем связи, превратив их в фундамент общей боеспособности государства.

Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко отмечает:

— Поставленная ранее Главнокомандующим задача выполнена со знаком плюс. Отечественный военно-промышленный сектор разработал и запустил в производство независимую линейку оборудования, где 95 процентов образцов, машин, узлов и программного обеспечения являются чисто белорусским продуктом. На практике войска получили все необходимое для надежного контроля и управления боем: от тактических цифровых радиостанций, таких как комплекс «Панацея», до мобильных телекоммуникационных узлов, станций спутниковой и тропосферной связи.

На защите родной земли

Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит:

– Память о колоссальных человеческих потерях в годы Великой Отечественной войны сформировала в белорусском обществе и государственной идеологии особый культ мирной и безопасной жизни. В условиях неспокойной геополитической обстановки внутренний порядок и личная безопасность граждан воспринимаются как фундамент стабильности республики.

Хочешь мира – готовься к войне. Главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси уделяет пристальное внимание повышению безопасности страны, укреплению армии и ее боевой мощи. Именно поэтому по поручению Президента проводятся модернизация имеющегося вооружения и производство оружия, беспилотных летательных аппаратов, систем связи, радиоэлектронной борьбы и разведки, средств мобильности.

Мы должны иметь боеготовые Вооруженные Силы, поэтому каждый должен исполнить воинскую обязанность, будь то в ходе прохождения срочной военной службы, службы в резерве или проведения военных сборов. В любой обстановке мы должны предотвратить попытку агрессии в отношении нашего государства.

На правильном пути

Татьяна Титоренко, главный редактор газеты «Авангард»:

– Учитывая политику своих соседей, Беларусь должна держать ухо востро. Возьмем, к примеру, хотя бы недавние заявления Польши. Страна готовится испытать беспилотники собственной разработки с дальностью до 1000 км. Военные называют их системой «глубокого высокоточного удара». И все это, конечно, исключительно ради «мира и сдерживания». Не лучше политика и в прибалтийских странах: строятся новые полигоны, растет численность военных, особенно вблизи границ Беларуси. На военные расходы тратятся большие деньги, в то время как простые люди не могут позволить себе самое необходимое. Еврокомиссар по вопросам жилищного строительства Дан Йоргенсен отметил, что во многих странах ЕС цены на недвижимость выросли на 60%, а стоимость аренды – более чем на 20%. К слову, 22% населения Латвии находятся у черты бедности, особенно уязвимы одинокие пенсионеры и матери-одиночки. Из-за низких доходов люди вынуждены экономить на питании, одежде, медицинской помощи и образовании. И таких примеров можно привести немало.

Хочу отметить, что сколько бы Беларусь не уделяла внимания своим Вооруженным Силам, в отличие от европейских стран, в приоритете всегда остается социальная направленность и обеспечение граждан. И меры, принимаемые руководством страны по вопросам безопасности, правильность государственной политики подтверждаются высоким уровнем доверия населения. По данным комплексного республиканского социологического исследования Института социологии НАН Беларуси, проведенного в июле-августе текущего года, подавляющее большинство граждан (в опросе участвовали 2045 респондентов) чувствуют себя в безопасности. На вопрос «Чувствуете ли Вы себя в безопасности в стране в целом?», положительно ответили 91,1%. Еще выше оказался показатель безопасности на улицах населенных пунктов: защищенными себя ощущают 95,1% опрошенных.