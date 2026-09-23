Большинство белорусов положительно оценивают качество мобильного интернета. Таковы результаты комплексного республиканского социологического исследования, касающиеся актуальных вопросов международной и внутренней повестки, сообщает БЕЛТА.

Большинство респондентов (59,4%) в целом положительно оценивают качество мобильного интернета: из них 18,7% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает, а еще 40,7% указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно. Вместе с тем каждый третий опрошенный указывает на те или иные проблемы со скоростью и стабильностью соединения. В частности, как заявили 24,9% респондентов, периодически скорость падает, что вызывает раздражение, а 8,4% охарактеризовали соединение так: постоянные обрывы и низкая скорость, пользоваться невозможно.

«Чаще недовольство качеством мобильного интернета выражает молодежь (на варианты «периодически скорость падает» и «постоянные обрывы» указали в общей сложности 43,4% респондентов в возрасте от 18 до 30 лет), а также жители сельской местности (39%)», — отметил директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николай Мысливец.

Социсследование проводил в июле — августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, презентовали в Минске 10 сентября. Вторая — по общественно-политической тематике — была представлена 16 сентября. Сегодня социологи поделились результатами третьей части социсследования, касающейся актуальных вопросов международной и внутренней повестки.