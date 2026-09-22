Провел сессию председатель райсовета Сергей Халдай, в работе принял участие председатель райисполкома Валентин Ундруль.

О работе органов местного управления и самоуправления по наведению порядка на земле и благоустройству сельских населенных пунктов района доложила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова. Она обозначила, что работа в данном направлении организована в соответствии с нормативными актами Республики Беларусь, проводится на постоянной основе и направлена на улучшение санитарного состояния территорий, повышение уровня благоустройства.

В целях наведения должного порядка на земле на территориях сельских населенных пунктов организуются мероприятия по уборке улиц, площадей, общественных территорий и придорожных полос (установлено 47 малых архитектурных форм), ликвидации несанкционированных свалок (за 8 месяцев текущего года ликвидировано 139 стихийных свалок), приведению в надлежащее состояние территорий, прилегающих к домовладениям, объектам социальной сферы и организациям, покосу травы и удалению сорной растительности, обрезке сухих и аварийных деревьев, удалению кустарников (в январе-августе 2026 г. спилено 247 аварийных деревьев, вырублено дикорастущей поросли протяженностью 23,47 га), ремонту и содержанию улично-дорожной сети в соответствии с графиком (подсыпка и грейдирование 203,5 км дорог), благоустройству остановочных пунктов, мест отдыха, кладбищ и братских захоронений, озеленению населенных пунктов, посадке деревьев, кустарников и цветов (произведена посадка 1250 деревьев и кустарников на придомовых и иных территориях населенных пунктов при плане 925 шт., высажено более 12000 цветов). За 8 месяцев текущего года убрано 192 территории бесхозных домов, снесено 77 пустующих домов.

Особое внимание уделяется территориям, расположенным у административных зданий, учреждений образования, культуры, здравоохранения, магазинов, объектов бытового обслуживания, а также въездам в сельские населенные пункты.

Для координации действий сельисполкомы формируют планы работ по благоустройству территорий, к выполнению которых привлекаются коммунальные службы, сельскохозяйственные организации, предприятия и учреждения района, учреждения образования, коллективы организаций и население.

В рамках субботников, санитарных дней, месячников по наведению порядка выполняются работы по уборке территорий, ремонту объектов благоустройства, окраске малых архитектурных форм, благоустройству воинских захоронений и памятных мест.

Органы местного управления обследуют территории населенных пунктов, выявляют бесхозяйные и заброшенные домовладения, неухоженные земельные участки, места складирования отходов и иные недостатки. По каждому выявленному нарушению принимаются соответствующие меры реагирования, собственникам и землепользователям направляются предписания о приведении территорий в надлежащее состояние.

Одним из приоритетных направлений является повышение ответственности граждан за содержание принадлежащих им домовладений и прилегающих территорий. В этой части с населением проводится разъяснительная работа о необходимости поддерживать в надлежащем состоянии домовладения и прилегающую территорию. Как результат, – за истекший период более чем в 140 домовладениях гражданами наведен порядок, также произведена замена и ремонт ограждений общей протяженностью 5817 м, на 1654 м выполнена покраска ограждений.

Докладчик обозначила, что, несмотря на проводимую работу, в отдельных населенных пунктах сохраняются проблемы, требующие системного решения: наличие неухоженных и заброшенных домовладений, недостаточное состояние отдельных участков улично-дорожной сети, несвоевременный покос травы, образование стихийных мест складирования отходов, несвоевременный ремонт шахтных колодцев, недостаточная активность отдельных собственников земельных участков и домовладений.

Завершая выступление, Татьяна Иванова отметила, что наведение порядка на земле и благоустройство сельских населенных пунктов являются постоянной задачей органов местного управления и самоуправления района. От согласованности действий местных органов власти, коммунальных служб, организаций и жителей зависит санитарное, экологическое и эстетическое состояние территорий. Основной результат этой работы – чистые и благоустроенные улицы, ухоженные общественные места, сохранение порядка в населенных пунктах и создание комфортных условий для проживания населения.

Содокладчиком выступил председатель Уваровичского сельисполкома Виталий Пантелеенко, отметив, что установка игрового оборудования, беседок на детской площадке и работы по благоустройству выполнены за счет средств, собранных в ходе проведения районного субботника, благодаря финансовой поддержке областного и районного отделений Белорусской партии «Белая Русь», реализации совместных инициатив «БРСМ» и ОТОС, местных жителей. В рамках областного конкурса по ландшафтному дизайну предприятия и организации области установили в населенном пункте малые архитектурные формы, входную группу на детскую площадку оформил Буда-Кошелевский опытный лесхоз. В перспективе – установка стендов с информацией о туристическом потенциале уваровичской земли с Q-кодами, правилами пользования оборудованием и поведения в общественных местах, местах отдыха.

В качестве поручения руководителям предприятий, организаций, учреждений Сергей Халдай обозначил обеспечение на постоянной основе проведения работ по благоустройству и озеленению улиц, прилегающих и закрепленных территорий, наведению надлежащего санитарного порядка на земле. Заинтересованным службам – принять меры по недопущению образования несанкционированных свалок, включая организацию профилактической работы и информирование населения на общих собраниях граждан, продолжить еженедельный мониторинг административных территорий с целью выявления фактов несанкционированного размещения отходов, несвоевременного скашивания сорной растительности, неиспользования, самовольного занятия земельных участков, ненаведения порядка на сельскохозяйственных объектах в населенных пунктах с принятием соответствующих мер по устранению нарушений и недостатков, а также выполнения мероприятий по благоустройству территорий.

На заседании депутаты одобрили изменения в ряд принятых ранее решений, а также утвердили решения, касающиеся продления срока выполнения обязательного условия продажи неиспользуемого недвижимого имущества, изменения обязательных условий передачи неиспользуемого недвижимого имущества, определения ставки платы за аренду поверхностных водных объектов, предоставления поверхностного водного объекта в аренду.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко