Двенадцать молодых специалистов начали свой профессиональный путь в учреждениях образования района. Одиннадцать из них – уроженцы Будакошелевщины, для которых это не просто первое рабочее место, но и возможность принести пользу родным местам. В их числе – учитель английского языка начальной школы райцентра Анастасия Коваленко.





Для девушки выбор профессии был предопределен еще в школьные годы. Молодой педагог с благодарностью вспоминает учителя английского языка СШ №1 райцентра Елену Жиг-лянкову, которая привила ей любовь к предмету. В университете Анастасия изучала не только английский язык, но и французский – по нему проходила практику в родной школе. Когда встал вопрос о первом рабочем месте, сомнений не было – только Буда-Кошелево. Ей хотелось не просто получить диплом, а сразу начать набираться профессионального опыта. И делать это там, где все знакомо с детства.

Молодой специалист признается: работать с малышами интересно, но это требует особого подхода. Им нужно больше времени на осмысление материала, поэтому терпение и педагогическая находчивость становятся главными инструментами учителя. Анастасия быстро нашла свои методы: на уроках использует игровые формы, презентации, песенки, скороговорки, физкультминутки. Для нее важно, чтобы дети не просто запомнили слова, но и увлеклись языком. Тогда и уроки будут приносить им радость.

В семье Анастасии мама – фельдшер, папа – сотрудник правоохранительных органов, сестра учится на математическом факультете. Учитель убеждена, что знания лишними не бывают, нужно пользоваться любой возможностью для самообразования. Именно поэтому, еще обучаясь в университете, прошла переподготовку и получила диплом юриста.

В свободное время девушка любит путешествовать с родителями, встречаться с друзьями и, конечно, повышать свои знания. По ее мнению, профессиональный рост невозможен без постоянного саморазвития, а ошибки – не повод опускать руки, это часть пути, без которого не прийти к мастерству.

Первое рабочее место – всегда проверка сил. Стремление молодого специалиста узнавать новое, пробовать разные подходы, искренняя заинтересованность в успехах детей – все это говорит о том, что профессия выбрана правильно. И если любовь к предмету заразительна, то ученикам Анастасии есть с кого брать пример.

Елизавета МАЛАЯ

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