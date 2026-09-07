Социально-педагогический центр г. Буда-Кошелево навестил Дмитрий Тюлькин с супругой Кристиной. Визит бывшего выпускника учреждения стал для его воспитанников радостным событием и поводом для интересного общения. Дети внимательно слушали гостей, а также рассказывали о себе, о своих друзьях, увлечениях и мечтах.

Гости приехали с подарками как для центра, так и для ребят. Игрушки, зонтики, средства личной гигиены, фрукты, торты, сладости дополнили встречу положительными эмоциями. Такие беседы дарят детям не только замечательное настроение, но и укрепляют уверенность в том, что даже в тяжелой жизненной ситуации ты не один.

Дмитрий и Кристина пожелали воспитанникам центра с интересом познавать окружающий мир, не бояться трудностей и всегда стремиться к добру.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива социально-педагогического центра г. Буда-Кошелево