Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в новогоднюю ночь, объявляя 2026-й Годом белорусской женщины. И эти слова доказательств не требуют. А сегодня на территории Липиничского сельсовета проект «Белорусская женщина: код ее успеха» в очередной раз подтвердил их правоту.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. Он подчеркнул, что главная цель мероприятия – показать реальные истории успеха, чтобы молодое поколение понимало: за каждым достижением стоят труд, ответственность и любовь к своему делу.

С людьми и для людей

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова – человек, которого в районе знают многие. Она курирует социальную сферу и идеологию, и главное в ее работе – забота о людях, их благополучии и качестве жизни.

Говорят, имя определяет судьбу. В случае с нашей героиней это действительно так. Родители долго не могли решить, как назвать дочь. Отец предлагал Натальей, но мать задумалась: а вдруг девочка станет учительницей? По ее мнению, Людмила Адамовна звучит мелодичнее. Так и выбрали Людмилу. И, как показала жизнь, не ошиблись.

Людмила Кураликова по образованию учитель начальных классов и дефектолог, хотя, по ее собственному признанию, в школу она никогда не стремилась. Но судьба распорядилась иначе, и, как считает Людмила Адамовна, произошло это совсем не случайно. Так, шаг за шагом, ее жизнь оказалась связана с людьми: в школе – дети и родители, на посту председателя Липиничского сельисполкома – односельчане, а сегодня – огромная сфера, где она трудится во благо людей.

При этом она умеет совмещать несовместимое: серьезную должность и творчество, ответственность и теплоту. Хорошо поет, умеет играть на гармони, баяне и аккордеоне. Она выросла в музыкальной семье, где папа был гармонистом, и любовь к музыке передалась ей по наследству.

Есть у Людмилы Адамовны правило, которым она руководствуется в профессии: рано или поздно на любую должность приходит новый человек, и важно, чтобы после тебя осталась не пустота, а добрая память и уважение людей. А свой код успеха она определяет так: умение принимать решения, не бояться перемен, и работать с людьми и для людей.

Рада быть там, где кипит жизнь

Председатель Липиничского сельисполкома Светлана Хамлюк – женщина энергичная и настойчивая. Про таких говорят: и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Она успевает все: быть мамой взрослых детей, создавать уют в доме и в любое время суток решать вопросы односельчан.

Светлана Николаевна открыто говорит, что счастлива, ведь ее жизнь наполнена любовью. Она любящая жена, внимательная дочь, мудрая сестра, хороший друг, заботливая мама. Судьба подарила ей главное богатство – детей, и она посвящает себя им: поддерживает, радуется их успехам и всегда рядом, когда нужна помощь. Она любит свой дом и всегда рада гостям, которых встречает с теплом и угощением.

Светлана Хамлюк выбрала для себя путь служения людям. Ее профессия – это забота, и она с радостью отдает ей свое время и силы. Каждый день она решает десятки вопросов и за каждым из них стоит человек, его судьба, его тревоги и надежды. Она любит быть среди людей, и на этой должности это удается ей как нельзя лучше: выслушать, поддержать, помочь, найти решение. Работа непростая, и не все всегда получается так, как хотелось бы, но она стремится к лучшему и хочет помочь каждому.

Свой код успеха наша героиня видит в умении любить свою землю и заботиться о людях без лишних слов. Она убеждена: чтобы работать с людьми, нужно их понимать – слышать каждого, вникать в проблемы и не проходить мимо. И еще важно не выгорать, не терять себя за чужими заботами, находить силы для своей семьи и для себя.

Олицетворение опыта и житейской мудрости

Валентина Шваякова – человек, которого в Липиничах знают и уважают многие. Ей скоро 90 лет, но энергичности ей не занимать. Много лет проработала дояркой, вырастила двух дочерей, а в селе ее ласково называют «Баб Валя». Она вышивает, вяжет, в технике выбивания делает коврики, пишет стихи и байки о малой родине.

Всю свою жизнь Валентина Александровна работала на земле. Труд для нее – не просто способ заработать, а основа жизни, то, что дает силы и смысл. Именно он научил ее главному: не сдаваться. Сколько бы трудностей ни выпадало на ее долю, она умела их переносить, потому что привыкла не отступать и находить опору в самом важном.

Справиться с невзгодами ей помогало и творчество. Она писала шуточные стихотворения о том, что видела вокруг: о людях, о работе, о простых житейских ситуациях. И через эту добрую усмешку, через умение посмотреть на любую ситуацию с юмором она находила силы жить дальше и радоваться каждому дню.

Ее код успеха, утверждает сельчанка, – в жизнелюбии, которое не зависит от возраста, и в умении оставаться собой, что бы ни происходило.

Четыре составляющих успеха

Учитель начальных классов Буда-Люшевской школы Марина Хамлюк в далеком 1995 году приехала из Белыничского района Могилевской области на Будакошелевщину и осталась навсегда. Здесь она вышла замуж, состоялась как жена и мама, реализовалась в профессии. Эта земля стала для нее второй родиной, и она этому очень рада.

Свой код успеха Марина Федоровна определяет четырьмя составляющими. Первая – семья. Она убеждена: в любой жизненной ситуации главное, чтобы рядом были родные и близкие люди. Она любит повторять, что важно не то, что у нас есть, а то, кто рядом с нами.

Вторая составляющая – любимая работа. Еще с детства, как только пошла в школу, Марина Хамлюк знала, что хочет быть учителем. В 1989 году она поступила в Горецкое педучилище, окончила Мозырский педуниверситет и получила высшую категорию. Каждый раз, глядя в глаза ребят, она понимает, что в ответе за них, и хочет научить и воспитать хороших, ответственных людей.

Третья составляющая – общественная жизнь. Как учитель, мама и просто неравнодушный человек, она не может проходить мимо вопросов, которыми живут ее односельчане. Поэтому участвует в жизни деревни, избиралась депутатом сельского совета депутатов, выходит на субботники, поддерживает порядок на своей территории.

Четвертая составляющая – творчество. Марина Федоровна не представляет свою жизнь без минут, когда можно заняться чем-то для души: кулинарией, цветами, алмазной мозаикой, декоративно-прикладным творчеством.

Но все же есть то, что объединяет вместе и семью, и работу, и творчество, и активную жизнь, – это любовь. К близким, к своему делу, к людям и к новому дню. Именно она дает силы быть учителем, мамой, человеком с твердой позицией и просто женщиной, которая умеет радоваться мелочам.

Созидать и вдохновлять

Вся жизнь Людмилы Игнатенко связана с сельским хозяйством. Она неоднократно отмечалась наградами, участвовала в районных, областных и даже республиканских мероприятиях, где чествовали тружеников села, была делегатом республиканского форума тружениц села, который проходил в Минске в 2024 году.

Ее история началась с серьезного испытания: пришлось покинуть родной Брагинский район и начинать все с чистого листа на новом месте. Но Людмила Николаевна никогда не боялась работы. Начинала уборщицей, потом была бухгалтером, председателем профкома. Этот опыт научил ее главному: земля везде станет родной, если относиться к ней с уважением, а к людям – с открытой душой.

Даже выйдя на заслуженный отдых, ее душа не захотела покоя. Энергия бьет ключом, и сегодня она работает бригадиром товарной фермы филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро». Здесь нужен особый подход: она руководит коллективом не строгим словом, а материнской заботой и с радостью передает любовь к порядку молодым специалистам.

Но какая же белорусская женщина без песни и праздничного стола? Главная отдушина Людмилы Игнатенко – выпечка. Она с гордостью печет пышные караваи на праздники, а когда замешивает тесто, всегда поет, делясь теплом со всей округой. Наверное, именно за эту искренность земляки и доверили ей представлять глубинку на республиканском форуме. Там, среди сотен успешных женщин со всей страны, она с гордостью рассказывала о своем хозяйстве.

Свой секрет она формулирует просто: отдавать сердце людям, согревать дом песнями и делиться теплом домашнего хлеба, быть преданной своей стране и уверенно стоять на ногах, каждый день созидая ради будущего любимой Родины.

Завершилась встреча торжественным награждением. Сергей Халдай вручил участницам дипломы и памятные подарки от спонсоров мероприятия РО РОО «Белая Русь», районного РОО «Патриоты Беларуси» и депутатского корпуса Липиничского сельсовета.

Эстафета проекта продолжается: переходящий кубок передан председателю Кошелевского сельисполкома Александру Кириленко.

Елизавета Малая

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