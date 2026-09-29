1 октября в рамках мероприятий по реализации в 2026 году Национальной стратегии «Активное долголетие — 2030» нотариусы Гомельского нотариального округа проведут благотворительную акцию по бесплатному консультированию пожилых граждан и инвалидов, приуроченную ко Дню пожилых людей, в формате «прямых линий» с 10.00 до 14.00 часов.

В акции примут участие нотариусы всех нотариальных контор города Гомеля и Гомельской области.

В течение указанного времени граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. Информация об адресах, телефонах и графиках работы всех нотариальных контор Гомельского нотариального округа размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».