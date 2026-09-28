В Беларуси стартует новый проект — спортивно-патриотическая игра «Семейная зарница». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской республиканской пионерской организации.

Игра направлена на укрепление семейных традиций и ценностей, формирование гражданско-патриотических качеств у детей и взрослых, популяризацию активного и здорового образа жизни. Участниками станут семейные отряды из четырех человек: двое взрослых (родители, состоящие в браке) и двое детей в возрасте от 11 до 15 лет. Все члены команды должны быть гражданами Беларуси.

Участникам предстоит пройти ряд испытаний, которые проверят их физическую выносливость, логическое мышление, эрудицию и командное взаимодействие. В программе соревнований — квест по станциям, интеллектуальный квиз, полоса препятствий и бой «Лазертаг». Все задания адаптированы для семейного участия и проводятся с соблюдением мер безопасности.

«Семейная зарница» — не просто соревнования. Это возможность для родителей и детей провести время вместе, лучше узнать друг друга, научиться работать в команде и почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Уверены, что проект найдет отклик в сердцах белорусов и станет доброй традицией», — отметили организаторы.

Проект пройдет в четыре этапа. Первый, школьный, состоится в марте 2027 года. На этом этапе формируются семейные команды и проходит регистрация на официальном сайте общественного объединения — brpo.by. Второй этап — районный и городской — запланирован на апрель. Третий, областной, пройдет в мае. По его итогам будут определены семь лучших команд — по одной от каждой области и города Минска, которые получат право участвовать в республиканском финале. Ключевые итоговые соревнования состоятся в июне и будут проходить в формате двухдневных сборов.

Победители и призеры финала будут награждены дипломами, кубками, медалями и ценными призами. Все участники финального этапа получат памятные сувениры. Также предусмотрены специальные номинации: «Самая дружная семья», «Самые умные», «Самые быстрые», «Главные стратеги».

Организаторами выступают Белорусская республиканская пионерская организация и общественное объединение «Патриоты Беларуси». Поддержку проекту оказывают Министерство образования и Министерство обороны.

Подробная информация и положение о проведении игры размещены на официальном сайте БРПО.