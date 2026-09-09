7 февраля 2025 г. вступило в силу постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 декабря 2024 г. №101, которым в новой редакции принята Инструкция о порядке и условиях оказания содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность.

Каков механизм переселения?



Наниматели, желающие пригласить на работу безработных из другой местности, размещают сведения о наличии свободных вакансий с предоставлением жилого помещения для проживания на информпортале госслужбы занятости.

Для оказания данной меры содействия безработному необходимо обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома по месту проживания, где специалисты, исходя из заявленных нанимателями вакансий с предоставлением жилья в сельской местности, поспособствуют в поиске подходящего варианта.

С согласия безработного на переезд управление готовит представление о его пе-реселении в связи с переездом на работу в другую местность в двух экземплярах, которые направляются нанимателю. В течение 5 рабочих дней с даты его получения наниматель направляет представление в орган по труду, занятости и соцзащите с отметкой о согласии (несогласии) на прием безработного на работу с заключением трудового договора (контракта). Управление в свою очередь информирует безработного о результатах рассмотрения такового.

При необходимости личного собеседования с безработным наниматель в течение 2 рабочих дней с даты получения представления информирует об этом управление по труду, занятости и соцзащите.

В случае получения согласия от нанимателя на прием безработного на работу в сельскую местность управление в течение 5 рабочих дней оформляет договор о переселении безработного и членов его семьи в связи с переездом на работу в другую местность, который заключается между органом по труду, занятости и соцзащите, безработным и нанимателем. В силу он вступает с даты подписания его последней стороной и действует на протяжении одного года. Переезд и прием на работу безработного осуществляются в сроки, определенные сторонами в договоре.

Какие выплаты предоставляются при переселении?

При переселении в сельскую местность безработным, заключившим договор, управлением по труду, занятости и социальной защите производится выплата денежных средств в девятикратном размере величины бюджета прожиточного минимума (4773,33 руб.) в среднем на душу населения, установленного Минтруда и социальной защиты, действующего на дату трудоустройства. Данная выплата осуществляется однократно.

Денежные средства подлежат возврату органу по труду, занятости и соцзащите:

— нанимателем в случае неисполнения им обязательств, принятых по договору; расторжения трудового договора (контракта) в течение одного года с даты трудоустройства безработного в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора;

— безработным в случае увольнения в течение года с даты трудоустройства, за ис-ключением случаев расторжения трудового договора (контракта) по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 40, ч. 1 ст. 41, п. 1-3 и 5 ст. 42, п. 1- 3 и 6 ст. 44 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Обращаем внимание, что переселение безработного и членов его семьи в другую местность с выделением денежных средств оказывается только один раз.

Сведения о наличии вакансий с предоставлением жилого помещения в организациях страны можно получить на информационном портале Государственной службы занятости по адресу http://gsz.gov.by/, или в органе по труду, занятости и социальной защите райисполкома по месту жительства.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (02336) 7-74-56.

Подготовила Елена ДОРОШКО