Гигиена — одно из необходимых условий хорошего самочувствия. Для детей и подростков личная гигиена особенно важна, так как их организм активно развивается. Правильная гигиена помогает сохранять и поддерживать здоровье, формировать здоровый образ жизни и предотвращать появление возможных заболеваний.

Чем старше становится ваш ребенок, тем больше дел вы доверяете ему выполнять самостоятельно. Это касается и аспектов личной гигиены. Наверняка вы стали гораздо реже спрашивать у школьника, мыл ли он руки, тем более что в течение дня проконтролировать это уже очень сложно. Между тем не забывайте периодически напоминать детям об элементарных правилах личной гигиены, контролируйте их, особенно если они учатся в начальных классах, ведь они еще не всё могут делать сами. Научить ребенка соблюдать правила гигиены — одна из важнейших задач родителей.

Основные правила личной гигиены школьников

Регулярно мойте руки! Если мы привыкли мыть руки после в о звр а щен и я с улицы, то о том, что эту процедуру следует проводить перед едой, после посещения туалета ( неважно , домашнего или общественного) и после игр с домашними животными, мы иногда забываем. Мыть руки следует тщательно, с мылом и под теплой водой. Родители, будьте примером для ребенка! П омните, что нерегулярное мытье рук может привести к заражению опасными заболеваниями : от различных кожных болезней до остры х кишечны х и други х инфекци й .



Регулярно принимайте душ. Водные процедуры очищают тело от загрязнений. Легкий душ можно принимать ежедневно, ванну — один раз в неделю.



Чистите зубы два раза в день. Гигиена полости рта — это профилактика многих стоматологических заболеваний. Очень важно чистить зубы, соблюдая правил ьную технику .



Не забывайте о чистоте ногтей: их следует стричь коротко один раз в неделю. Пока ребенок не может делать это хорошо и безопасно, ногти должны подстригать родители .



Ежедневно умывайтесь и мойте ноги. Умываться следует утром и вечером, а ноги нужно мыть перед сном, чтобы предотвратить появление потливости.

За чем должны следить родители:

Все предметы личной гигиены должны быть индивидуальны ми для каждого члена семьи : полотенца, расчески, мочалки, зубные щетки.



Каждый ребенок должен иметь свое полотенце для лица и рук и отдельно е — для ног.



Необходимо поддерживать предметы личной гигиены в чистоте: зубные щетки и мочалки промывать после использования, полотенца просушивать и регулярно менять.



Объясните ребенку, что нельзя меняться с другими детьми одеждой или обувью. К примеру, использование чужого головного убора может привести к заболеванию и распространению педикулеза.



Постельное белье нужно менять раз в неделю. Важно регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. Полезно привлекать к этому процессу детей.



Помните, что беседы и объяснения — это хорошо, но эффективнее всего личный пример. Когда дети видят, что родители соблюдают все правила гигиены, о которых рассказывают, они начинают вести себя так же.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»