Примечательно, что в настоящее время в структуре поступающих на рассмотрение в государственные органы обращений лидируют электронные.
Согласно действующему законодательству, регулирующему порядок работы с обращениями граждан и юридических лиц, право подачи электронных обращений заявителями реализуется с использованием государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (далее – Система обращений).
Правовым актом утверждено Положение, устанавливающее порядок функционирования Системы обращений, включающий:
- внесение государственными органами и иными государственными организациями информации;
- предоставление государственным организациям, заявителям информации из системы;
- идентификацию (авторизацию) государственных организаций, заявителей.
Для заявителей через систему предусмотрены:
- регистрация посредством заполнения формы на интернет-сайте, поддерживание в актуальном состоянии сведений о себе, внесенных в ходе регистрации;
- подача электронных обращений и получение ответов (уведомлений) на них;
- просмотр перечня поданных электронных обращений и статуса их рассмотрения;
- подача электронного заявления об отзыве поданного электронного обращения до рассмотрения его по существу.
Доступ к Системе обращений организован для заявителей на безвозмездной основе в сети Интернет по адресу http://обращения.бел/. Для идентификации (авторизации) предусмотрены гибкие инструменты:
- логина и пароля, сформированных ими в процессе регистрации в системе, при этом предусматривается обязательное подтверждение факта регистрации по номеру мобильного телефона;
- учетной записи национальной почтовой электронной системы, которую можно получить в любом отделении почтовой связи;
- сертификата открытого ключа либо ID-карты при их наличии.
Для юридических лиц при прохождении процедур идентификации в системе предусматривается использование только сертификата открытого ключа либо ID-карты, принадлежащей руководителю или лицу, уполномоченному подписывать обращения.
Очевидным преимуществом внедрения такого инструмента является повышение удобства заявителей при подаче электронных обращений и получения ответов на них, ведь внедрение Системы обращений позволило вместо необходимости заполнения специализированной формы на каждом интернет-сайте государственного органа или иной государственной организации заявителю использовать единый интерфейс для оформления электронного обращения и его подачи в любую организацию, подключенную к указанной систем. После его отправки Система обращений позволяет настроить получение мгновенного онлайн или SMS-уведомления о том, на какой стадии рассмотрения находится электронное обращение. При этом по желанию заявителя ответ на электронное обращение, как и прежде, может быть направлен в письменном виде.
Важно отметить, что действующим законодательством в сфере работы с обращениями граждан и юридических лиц другие способы подачи электронных обращений не применяются.