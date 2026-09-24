Примечательно, что в настоящее время в структуре поступающих на рассмотрение в государственные органы обращений лидируют электронные.

Согласно действующему законодательству, регулирующему порядок работы с обращениями граждан и юридических лиц, право подачи электронных обращений заявителями реализуется с использованием государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (далее – Система обращений).

Правовым актом утверждено Положение, устанавливающее порядок функционирования Системы обращений, включающий:

внесение государственными органами и иными государственными организациями информации;

предоставление государственным организациям, заявителям информации из системы;

идентификацию (авторизацию) государственных организаций, заявителей.

Для заявителей через систему предусмотрены:

регистрация посредством заполнения формы на интернет-сайте, поддерживание в актуальном состоянии сведений о себе, внесенных в ходе регистрации;

подача электронных обращений и получение ответов (уведомлений) на них;

просмотр перечня поданных электронных обращений и статуса их рассмотрения;

подача электронного заявления об отзыве поданного электронного обращения до рассмотрения его по существу.

Доступ к Системе обращений организован для заявителей на безвозмездной основе в сети Интернет по адресу http://обращения.бел/. Для идентификации (авторизации) предусмотрены гибкие инструменты:

логина и пароля, сформированных ими в процессе регистрации в системе, при этом предусматривается обязательное подтверждение факта регистрации по номеру мобильного телефона;

учетной записи национальной почтовой электронной системы, которую можно получить в любом отделении почтовой связи;

сертификата открытого ключа либо ID-карты при их наличии.

Для юридических лиц при прохождении процедур идентификации в системе предусматривается использование только сертификата открытого ключа либо ID-карты, принадлежащей руководителю или лицу, уполномоченному подписывать обращения.

Очевидным преимуществом внедрения такого инструмента является повышение удобства заявителей при подаче электронных обращений и получения ответов на них, ведь внедрение Системы обращений позволило вместо необходимости заполнения специализированной формы на каждом интернет-сайте государственного органа или иной государственной организации заявителю использовать единый интерфейс для оформления электронного обращения и его подачи в любую организацию, подключенную к указанной систем. После его отправки Система обращений позволяет настроить получение мгновенного онлайн или SMS-уведомления о том, на какой стадии рассмотрения находится электронное обращение. При этом по желанию заявителя ответ на электронное обращение, как и прежде, может быть направлен в письменном виде.

Важно отметить, что действующим законодательством в сфере работы с обращениями граждан и юридических лиц другие способы подачи электронных обращений не применяются.