Гибридная война часто ведется через массовое воздействие на психику людей. Цель — поменять их мнение, ценности и действия в интересах чужих сил. Через манипуляции сознанием у нас пытаются подорвать авторитет власти, вызвать протесты, разжечь вражду между национальностями и конфессиями, а затянуть граждан в экстремизм и терроризм.

Наш мозг устроен так, что реагирует на опасность сильнее, чем на хорошее. Поэтому новости о катастрофах, терактах и войнах запоминаются лучше. А вот позитив, наоборот, притупляет бдительность. Если негатив подать особым образом, он усилит у человека чувство угрозы — и тот станет еще восприимчивее к таким новостям. Постепенно может произойти привыкание к такому контенту.

Основой дезинформационной кампании западных структур выступает постоянный, круглосуточный мониторинг информационной среды Беларуси. Эта работа носит централизованный и хорошо скоординированный характер.

Деструктивные группы часто используют формат неформального общения (хобби-клубы, психологические тренинги, закрытые чаты), чтобы войти в доверие к гражданам.

Западные центры аккумулируют данные из СМИ и соцсетей, автоматически анализируя эмоции пользователей. Особое внимание уделяется реакциям на власть, силовиков, медицину и образование. На основе этого анализа создаются фейковые материалы. Дополнительным инструментом влияния служат ботофермы, которые через поддельные аккаунты накручивают популярность нужных идей и искажают результаты соцопросов.

Будьте критичны. При прочтении новостей или информации в интернете задавайте себе вопросы. Оценивайте, отражает ли информация все точки зрения или только какую-то определенную.

Проверяйте факты. Если что-то звучит слишком удивительно или эмоционально, проверьте факты. Возможно, информация представлена искаженно.

Не поддавайтесь эмоциям. Иногда сообщения создаются так, чтобы вызвать у нас определенные чувства. Постарайтесь не позволять эмоциям влиять на ваши решения.

Слушайте разные точки зрения. Не берите информацию на веру. Постарайтесь понять разные точки зрения, прежде чем сформировать свою.

Будьте осведомленными. Изучайте вопросы, которые вам интересны, чтобы лучше понимать мир вокруг. Чем больше знаний, тем сложнее человека ввести в заблуждение.

Развивая данные навыки, вы научитесь ориентироваться в этой огромной информационной вселенной. Не позволяйте себя использовать в деструктивных целях!

Подготовила Екатерина Зайкова