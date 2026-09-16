Наш мозг устроен так, что реагирует на опасность сильнее, чем на хорошее. Поэтому новости о катастрофах, терактах и войнах запоминаются лучше. А вот позитив, наоборот, притупляет бдительность. Если негатив подать особым образом, он усилит у человека чувство угрозы — и тот станет еще восприимчивее к таким новостям. Постепенно может произойти привыкание к такому контенту.
Основой дезинформационной кампании западных структур выступает постоянный, круглосуточный мониторинг информационной среды Беларуси. Эта работа носит централизованный и хорошо скоординированный характер.
Западные центры аккумулируют данные из СМИ и соцсетей, автоматически анализируя эмоции пользователей. Особое внимание уделяется реакциям на власть, силовиков, медицину и образование. На основе этого анализа создаются фейковые материалы. Дополнительным инструментом влияния служат ботофермы, которые через поддельные аккаунты накручивают популярность нужных идей и искажают результаты соцопросов.
Деструктивные группы часто используют формат неформального общения (хобби-клубы, психологические тренинги, закрытые чаты), чтобы войти в доверие к гражданам.
Важно помнить несколько правил, чтобы не поддаваться на подобные уловки
Будьте критичны. При прочтении новостей или информации в интернете задавайте себе вопросы. Оценивайте, отражает ли информация все точки зрения или только какую-то определенную.
Проверяйте факты. Если что-то звучит слишком удивительно или эмоционально, проверьте факты. Возможно, информация представлена искаженно.
Не поддавайтесь эмоциям. Иногда сообщения создаются так, чтобы вызвать у нас определенные чувства. Постарайтесь не позволять эмоциям влиять на ваши решения.
Слушайте разные точки зрения. Не берите информацию на веру. Постарайтесь понять разные точки зрения, прежде чем сформировать свою.
Будьте осведомленными. Изучайте вопросы, которые вам интересны, чтобы лучше понимать мир вокруг. Чем больше знаний, тем сложнее человека ввести в заблуждение.
Развивая данные навыки, вы научитесь ориентироваться в этой огромной информационной вселенной. Не позволяйте себя использовать в деструктивных целях!
Подготовила Екатерина Зайкова