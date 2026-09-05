Какие сюжеты в современной литературе самые интересные, журналистам рассказал министр информации Дмитрий Жук во время XXXIII Дня белорусской письменности в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.
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Как отметил министр, красота белорусского языка очевидна, а праздник можно описать несколькими словами. «Это духовно, осмысленно, празднично и с настроением. Наш праздник — это улыбки на лицах гостей и участников, — сказал он. — День белорусской письменности — одна из тех традиций, которая была заложена Президентом. И это 33-й День письменности, который путешествует по нашим районным центрам».
Традиция проведения таких праздников плотно укоренилась. «Она объединяет не только поколения, а всю страну через наши белорусские слова, через нашу духовность и традиции», — подчеркнул он.