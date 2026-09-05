Какие сюжеты в современной литературе самые интересные, журналистам рассказал министр информации Дмитрий Жук во время XXXIII Дня белорусской письменности в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр, красота белорусского языка очевидна, а праздник можно описать несколькими словами. «Это духовно, осмысленно, празднично и с настроением. Наш праздник — это улыбки на лицах гостей и участников, — сказал он. — День белорусской письменности — одна из тех традиций, которая была заложена Президентом. И это 33-й День письменности, который путешествует по нашим районным центрам».

Традиция проведения таких праздников плотно укоренилась. «Она объединяет не только поколения, а всю страну через наши белорусские слова, через нашу духовность и традиции», — подчеркнул он.

А еще Дмитрий Жук поделился самыми интересными сюжетами произведений. «Писать всегда нужно о человеке, про его судьбу, про его выбор и про то, как он чувствует себя, какие цели ставит перед собой и как их достигает. Это самые интересные истории, — говорит он. — Сейчас в Беларуси много молодых авторов. Кто-то пишет на русском, кто-то — на белорусском. И это очень здорово. Они очень интересные молодые люди, со своей точкой зрения, со своим понимаем мира. Все они талантливые, поэтому разные и интересные».