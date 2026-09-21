В осенне-зимний период на строительных площадках в Республике Беларусь особое внимание уделяется обеспечению безопасности труда из-за неблагоприятных погодных условий (снег, гололед, сильный ветер, пониженные температуры). Основные требования регулируются Законом Республики Беларусь «Об охране труда», Трудовым кодексом, а также Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства архитектуры и строительства от 31 мая 2019 года №24/33.

Подготовка стройплощадки к осенне-зимнему периоду требует тщательного планирования и выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и эффективности работ в неблагоприятные погодные условия.

Основные требования к организации работ:

строительные площадки и участки работ в населённых пунктах или на территории организации должны быть ограждены. Высота ограждений строительных площадок — 1,6 м, участков производства работ — не менее 1,2 м. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком;

до начала строительства необходимо провести подготовку площадок, участков работ, включая очистку от мусора, снега и наледи, проведение противогололедных мероприятий;

проезды, проходы и подходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте и порядке, не загромождаться складируемыми материалами и строительными конструкциями;

выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели нужно осмотреть и принять меры по обеспечению устойчивости откосов или креплений. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены. При механическом ударном рыхлении мерзлого грунта необходимо на расстоянии 15 м от места рыхления обозначать сигнальным ограждением опасные от разлета осколков зоны;

Настилы и лестницы лесов и подмостей следует периодически очищать от снега и наледи, при необходимости посыпать песком. Средства подмащивания подлежат дополнительному осмотру после дождя, ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на деформацию несущих элементов. При обнаружении нарушений, касающихся несущей способности основания или деформации средств подмащивания, эти нарушения должны быть устранены и средства подмащивания приняты повторно в порядке, установленном в Правила;

работы на высоте при изменении погодных условий (ухудшение видимости, гололед, сильный ветер, снегопад) прекращаются, а работники выводятся с рабочего места.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ):

работникам, выполняющим работы в неблагоприятных температурных условиях, выдаются дополнительные СИЗ для защиты от пониженных температур (например, костюмы, подшлемники, утепленная обувь).

Санитарно-бытовые помещения:

необходимо оборудовать помещения для обогрева, обработки и хранения СИЗ, а также другие санитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальники, туалеты, душевые и т.д.).

Дополнительные перерывы:

работникам, выполняющим работы на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период года, предоставляются дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня для обогревания, отдыха на погрузочно-разгрузочных и других работах;

режим работы должен исключать причинение вреда жизни и здоровью работников при сильном морозе.

Нарушение норм и правил по охране труда в процессе производства работ ведет к несоблюдению нормативных требований для конечного объекта строительства. Поэтому очень важно соблюдать требуемые стандарты, нормы и правила охраны труда на всех этапах работы, начиная с разработки проектной документации и заканчивая сдачей готового объекта строительства в эксплуатацию.

Государственный строительный инспектор отдела №1 Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области Екатерина Прокопенко