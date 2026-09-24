В Министерстве по налогам и сборам рассмотрен запрос о возможности принятия к вычету сумм ввозного налога на добавленную стоимость коммерческой организацией, созданной индивидуальным предпринимателем в порядке, определенном Положением о создании индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, учреждаемой одним лицом, являющимся приложением к Закону Республики Беларусь от 22.04.2024 №365-З «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности», и сообщается следующее.

Пример

В январе 2026 года ИП ввезен товар с территории Российской Федерации. ИП создал 12.02.2026 коммерческую организацию, которая применяет общий порядок налогообложения с уплатой НДС. Товар, ввезенный ИП в январе 2026 года, передан организации по передаточному акту по покупной стоимости (без увеличения стоимости товара на сумму ввозного НДС).

Ситуация 1. В срок, установленный частью первой пункта 22 Положения (до 12.02.2026), ИП представил за январь 2026 года налоговую декларацию (расчет) по НДС при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств — членов Евразийского экономического союза. Коммерческая организация по товару, полученному в феврале 2026 года от ИП по передаточному акту, 20.02.2026 представила заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, уплатила сумму ввозного НДС в бюджет, направила на Портал электронный счет-фактуру.

Ситуация 2. В срок, установленный частью первой пункта 22 Положения (до 12.02.2026), ИП не представил за январь 2026 года декларацию по ввозному НДС. Коммерческая организация по товару, полученному в феврале 2026 года от ИП по передаточному акту, 20.02.2026 представила декларацию по ввозному НДС за январь 2026 года, заявление, уплатила сумму ввозного НДС в бюджет, направила на Портал ЭСЧФ.

Позиция МНС: сумма ввозного НДС, уплаченная организацией в бюджет по товарам, ввезенным ИП, не подлежит вычету у организации исходя из следующих оснований.

Согласно пунктам 10 и 22 Положения:

права и обязанности ИП, возникшие в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности (включая связанные с исполнением налоговых обязательств), переходят к созданной им коммерческой организации с даты ее государственной регистрации в полном объеме на тех же условиях в соответствии с передаточным актом;

при создании коммерческой организации ИП обязан не позднее даты, предшествующей дате регистрации коммерческой организации, представить налоговую декларацию (расчет) за истекший налоговый период и (или) за период с начала текущего налогового периода по день ее представления;

налоговое обязательство ИП исполняется созданной им коммерческой организацией не позднее 22-го числа месяца, следующего за кварталом регистрации коммерческой организации.

Вместе с тем, в силу пункта 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе, плательщик при импорте товара на территорию одного государства — члена Евразийского экономического союза с территории другого государства — члена ЕАЭС обязан представить соответствующую налоговую декларацию не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, с одновременным представлением, в частности:

заявления;

документов, подтверждающих уплату косвенных налогов по импортированным товарам.

Из норм Протокола №18 следует обязанность плательщика уплатить ввозной НДС не позднее даты представления декларации по ввозному НДС, а заявление представить одновременно с такой декларацией. Эти нормы имеют приоритет по отношению к нормам национального законодательства, в том числе Положения (статья 5 Налогового кодекса Республики Беларусь, далее — НК).

Иными словами, по объекту налогообложения НДС (ввоз товара), возникшему у ИП, обязанности по представлению декларации по ввозному НДС и заявления, по уплате в бюджет ввозного НДС в силу норм Протокола №18 должны исполняться ИП.

Справочно. Непредставление ИП налоговой декларации по ввозному НДС в срок, установленный частью первой пункта 22 Положения (не позднее даты, предшествующей дате регистрации коммерческой организации), влечет также нарушение требований Положения.

Уплаченные ИП суммы ввозного НДС при ввозе им товаров подлежат отнесению на увеличение стоимости ввезенных товаров (пункт 14 статьи 132 НК). Соответственно, ИП по передаточному акту должен передавать созданной им коммерческой организации товар по стоимости, увеличенной на сумму НДС, о чем было разъяснено письмом МНС от 18.11.2024 №2-1- 13/03280 «Об НДС у коммерческой организации, созданной ИП».

Право на налоговый вычет ввозного НДС, равно как и обязанность его отнесения на увеличение стоимости товара, являются частью единого механизма взимания НДС для конкретного плательщика. То есть, в случае неисполнения такой обязанности ИП, она подлежит исполнению коммерческой организацией.

Справочно. Обязательства ИП, не прекратившиеся на дату регистрации коммерческой организации, переходят к этой организации независимо от указания на них в передаточном акте (пункт 10 Положения).

В таком случае невозможен переход права на вычет ввозного НДС к коммерческой организации, если такое право его вычета отсутствовало у ИП. Коммерческая организация не может получить и реализовать больше прав, чем было у ИП в условиях отсутствия права на вычет ввозного НДС у ИП.