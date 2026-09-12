В Уваровичах – столице предстоящих районных «Дожинок» – представители предприятий, учреждений и организаций не только горпоселка, но и со всей Будакошелевщины были задействованы в мероприятиях по благоустройству населенного пункта. Покраска ограждений, обкос территорий, подготовка площадей и укладка асфальтного покрытия – неполный перечень работ, который они выполняли. Участники Дня добрых дел достойно справились с поставленной задачей. Ведь делали они все с настроением и сообща на благо малой родины.

Наталья Логунова

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