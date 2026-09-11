На Будакошелевщине прошло заседание областной межведомственной комиссии по контролю за организацией питания.



В мероприятии приняли участие заместитель начальника главного управления образования Гомельского облисполкома Елена Ковалева, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, а также руководители отделов и учреждений образования области.

Стартовало заседание с посещения интерактивных площадок, на которых учебные заведения района представили выращенную на пришкольных участках продукцию. Гости могли оценить разнообразие овощей, фруктов и ягод, продегустировать блюда. Каждая локация постаралась удивить: здесь были и овощные натюрморты, и фруктовые композиции, и необычные рецепты. Учащиеся вместе с педагогами не только рассказывали о том, что выращивают, но и с гордостью демонстрировали результаты своего труда.

В ходе пленарной части заседания начальник отдела питания управления централизованного хозяйственного обслуживания филиала в сфере образования Гомельского областного центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Людмила Бендерская выступила с докладом об организации питания учащихся в 2026/2027 учебном году. Она подробно остановилась на основных требованиях к работе пищеблоков, качестве поставляемой продукции, соблюдении санитарных норм и формировании меню.

Начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова проинформировала участников заседания об организации питания на Будакошелевщине. Она подчеркнула, что все учреждения образования района обеспечивают питание детей без привлечения сторонних организаций. Удешевлению стоимости блюд и повышению их качества во многом способствует то, что школы и детские сады сами выращивают овощи и фрукты на своих участках. Более того, пришкольные сады и огороды активно задействованы в трудовой занятости учащихся: ребята ухаживают за растениями, участвуют в сборе урожая и таким образом приобретают полезные навыки. Отдельное внимание было уделено вопросам сохранения урожая и создания накопительной базы овощей на зимний период.

Своим опытом поделился директор аграрно-технического колледжа Николай Адашкевич. Он рассказал о реализации проекта по закладке яблоневого сада, приуроченного ко Дню Победы и к Году белорусской женщины. Его заложили на участке площадью 0,7 гектара, высадив 500 молодых яблонь. Сегодня сад растет и крепнет. По словам Николая Борисовича, через несколько лет он начнет давать плоды, которые пойдут на обеспечение школ и детских садов района свежими яблоками.

О том, как организовано питание в школах Светлогорского района, доложили начальник отдела образования Жанна Черкас и управляющий межотраслевым центром Людмила Пилипейко. Директор Речицкого технологического колледжа Александр Гутников остановился на организации питания в своем учреждении. В завершение участники мероприятия обсудили подходы к формированию меню, вопросы ценообразования и важность воспитания у детей здоровых пищевых привычек.

Елизавета Малая

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