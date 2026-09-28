Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 сентября из-за тумана. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы во многих районах возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем — 15-21 градус тепла.