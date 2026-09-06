С 31 августа по 1 сентября в Бишкеке прошел саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации. Для Беларуси это важная точка отсчета: за два года полноправного членства Минск активно включился в работу, выдвинул свои инициативы и укрепил сотрудничество в различных сферах, таких как экономика, сельское хозяйство, логистика, наука и гуманитарная деятельность.

На заседании Совета глав государств Александр Лукашенко отметил, что ШОС сегодня является ключевой опорой, причем едва ли не важнейшей в Евразии, по сохранению в мире равновесия и стабильности, несмотря на возникающие преграды. А преград действительно немало. В арсенале «сильных мира сего» уже не только информационное, финансово-экономическое и другое санкционное давление, технологии цветных революций и гибридного воздействия, а прямая массированная военная агрессия. Вызовы нарастают. Формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества должны стать ответом на них.

Беларусь уже продемонстрировала, что ее участие в ШОС не является формальностью, и вместе с другими членами организации предпринимает конкретные шаги. В октябре этого года в стране пройдет Контртеррористический форум с совместными учениями стран ШОС и СНГ. За четверть века наша страна осуществила около 90 международных гуманитарных миссий, неоднократно направляла поисковые и спасательные отряды, авиацию для помощи пострадавшим странам, включая государства-члены ШОС. В текущем году в столице Беларуси состоялось совещание министров образования стран ШОС, на котором одобрен проект «Минская инициатива», направленный на создание консорциума университетов и высокотехнологичных компаний ШОС. В следующем году Минск примет чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин. Для укрепления благосостояния народов и связей между государствами регулярно проводятся встречи профильных ведомств.

Следующий шаг – превратить накопленный потенциал в новые экономические проекты и укрепить свое положение в растущем евразийском пространстве. Беларусь поддерживает идею создания Банка развития ШОС, приветствует меры по увеличению доли национальных валют в расчетах для повышения устойчивости денежных систем к глобальным вызовам и выступает за формирование единого бе-зопасного цифрового пространства организации. В области применения искусственного интеллекта, на базе создаваемого в Беларуси Центра сотрудничества Китай-ШОС, предлагается программа обмена опытом в сфере информационной безопасности и цифрового развития. С началом реализации стратегии развития ШОС до 2035 года Беларусь готова не только участвовать в евразийских инициативах, но и активно формировать их вместе с крупнейшими государствами региона.

Татьяна Титоренко