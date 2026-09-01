Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, стала настоящим праздником для детей, родителей и учителей.

С напутственным словом к учащимся обратился первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, пожелав школьникам отличной учебы, крепкого здоровья и самого главного – мирного неба над головой. Он отметил, что именно от сегодняшних учеников, их усердия, любознательности и стремления к знаниям зависит будущее не только их родного края, но и всей страны.

К поздравлениям присоединились председатель Коммунаровского сельского исполнительного комитета Михаил Борисевич и директор школы Юрий Торгонский, пожелав ребятам всегда стремиться к знаниям, педагогам – мудрости и терпения, а родителям – гордости за успехи своих детей.

По доброй традиции бухгалтер профсоюзного комитета РУП «Белоруснефть-Особино» Анна Латуговская вручила первоклассникам новые портфели со школьными принадлежностями от предприятия. Счастливыми обладателями стали Константин Ковалек, Кирилл Ковалев, Василиса Любутина, Роман Толкачев.

Павел Вечорко освятил здание школы и, напутствуя учеников на хорошую учебу, окропил их святой водой.

Завершилась торжественная линейка награждением: отличившимся в учебе учащимся были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Также учащиеся 11-го класса вручили первоклашкам подарок от Главы государства – книгу «Беларусь – наша Радзіма».

Елизавета Малая

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