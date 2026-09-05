Победителей республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили сегодня в Костюковичах на главной сцене ХXXIII Дня белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.
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Финал конкурса состоялся в Минске 19 августа, а сегодня победители смогли исполнить свои произведения перед новой публикой. Победитель конкурса в возрастной категории I-IV классов Дамир Аннамурадов из Кличева выступил с произведением Василя Витки «Хто памагае сонцу?» Он признался, что легко поборол волнение и уверенно вышел на сцену.
«Когда узнал, что победил, то был в полном шоке, мои родители и педагог тоже очень радовались, но я не планирую останавливаться на достигнутом. Я выбрал это стихотворение, ведь мне нравится белорусская литература. Она необычная, красивая, поэтичная. Я вдохновляюсь многими писателями и исполнителями, в театральной студии занимаюсь уже пять лет и хочу в будущем стать ярким певцом», — пояснил Дамир Аннамурадов.
Победительница конкурса в возрастной категории I-IV классов Мелисса Гусаревич из Минска тоже радовалась своей победе вместе с родителями и педагогом. Она выступила с произведением Кондрата Крапивы «Дзіця, вожык і змяя» и стихотворением Аркадия Кулешова «Магілёўская хмарка», которые выбрала с педагогом Жанной Ивановной. «Я рассказываю о противостоянии добра со злом. При подготовке были небольшие трудности, связанные с белорусским произношением, но я их преодолела. В будущем я хочу стать артисткой, а если не получится, то визажисткой», — добавила Мелисса Гусаревич.
Обладательница диплома III степени в возрастной категории V-VI классов Алиса Хоменок из Новополоцка выбрала отрывок из рассказа Кузьмы Черного «Маленькая жанчына». «Готовилась к конкурсу примерно пять месяцев. Я уже много лет участвую в конкурсе, но только во второй раз дошла до финала. С самого детства я любила красиво, выразительно читать стихи и в будущем планирую связать свою жизнь с актерством», — призналась финалистка.