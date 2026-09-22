Отработаны действия по ведению обороны на подступах к областному центру. Акцент — на выполнении мероприятий особого правового режима с учетом современных реалий, отражение наступления условного противника.

По легенде был совершен прорыв участка государственной границы. Условный противник был уничтожен. Отработка элементов прошла во взаимодействии разнородных сил и средств.

Командно-штабные учения с органами управления территориальной обороны проходят с учетом современного ведения боевых действий.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко оценил уровень действий подразделений территориальных войск. По его словам, такие учения — наработка инструментария для действий в различных ситуациях:

«Область готова к защите и никому ни пяди своей земли не отдаст. Это не просто слова, это действия и показатели того, как живут и работают здесь люди».

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