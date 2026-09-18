Каждая из них совершенно не похожа на другую. Под фонарем красуется скамейка района электрических сетей, сделанная из подручного материала руками работников предприятия. Рядом с ней, с козырьком от дождя, расположилась скамейка под названием «В единстве наша сила». Ее родному городу подарили районный и сельские Советы депутатов 29 созыва. Учащиеся гимназии райцентра изготовили свою скамейку на уроках общественно-полезного труда, разместив в центре сердце. Присевших на нее, скамейка может сблизить или отдалить. Массивная скамейка опытного лесхоза выполнена из высокачественной дубовой древесины. А дубовые листочки символизируют буда-кошелевские дубравы. Скамейка района газоснабжения сразу указывает на того, кто ее изготовил, и выступает своеобразным напоминанием жителям, что при запахе газа нужно звонить по телефону 104. ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» подарил любимому городу не просто скамейку, а самые настоящие качели, которые в первый же день облюбовали не только дети, но и горожане постарше.

Радует, что конкурс поддержали и местные жители. Горожанин Анатолий Марцевич свою «Скамейку строителей» украсил поясом безопасности с китайскими иероглифами, так как сам и его родственники – работники строительной отрасли. А рядом установил не менее креативную металлическую урну.

Конкурс скамеек, инициированный районным исполнительным комитетом, районным Советом депутатов, направлен на благоустройство территории сквера, создание комфортной городской среды, а также выявление и поддержку оригинальных дизайнерских идей.

Конкурс скамеек, инициированный районным исполнительным комитетом, районным Советом депутатов, приурочен ко Дню народного единство и направлен на благоустройство территории сквера, создание комфортной городской среды, а также выявление и поддержку оригинальных дизайнерских идей.

Оценивая объекты, члены жюри учитывали оригинальность и креативность дизайна, удобство скамейки для сидения и отдыха, качество и безопасность исполнения, устойчивость от повреждений, соответствие ландшафту и общему архитектурному облику отведенной территории.

Председатель райисполкома Валентин Ундруль поблагодарил участников конкурса, отметив, что только общими усилиями можно сделать свой район краше и креативнее. «Надеюсь, что к инициативе присоединятся и другие предприятия, организации и жители города. И это не обязательно должны быть скамейки. Также приветствуются интересные объекты, малые архитектурные формы, позиционирующие то или иное предприятие», – отметил глава района.

Напоминаем, что заявку на участие в конкурсе можно подать на протяжении следующей недели. Поспешите: это прекрасная возможность проявить творческую инициативу и внести вклад в благоустройство нашего города.

Татьяна Титоренко

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