Принять участие в розыгрыше очень просто! Для этого вам необходимо:

✅ Оформить подписку на районную газету «Авангард» на 4-й квартал 2026 года.

✅ Прислать копию вашей квитанции об оплате на электронную почту avangard@budakosh.by или отправить ее в личные сообщения в наших социальных сетях.

✅ Сделать это необходимо не позднее 30 сентября 2026 года.

А уже 5 октября 2026 года мы проведем розыгрыш среди всех наших подписчиков. Кто знает, может быть, именно вы станете счастливым обладателем одного из призов!

Подписывайтесь на «Авангард» и будьте в центре событий! Мы ждем вас среди наших подписчиков!