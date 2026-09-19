В ОАО «Гомельлен» помощник Президента ознакомился с производственными мощностями предприятия, санитарно-бытовыми условиями, а также со строительством нового хранилища для льнотресты и возведением современной технологической линии для ее переработки.

Новое хранилище для льнотресты способно вмещать порядка 3 тыс. тонн ценного сырья, что позволит предприятию круглогодично иметь в шаговой доступности, исключая транспортные расходы, сырье для производства.

Собственными силами предприятия было переоборудовано помещение под установку новой линии по котонизации короткого волокна, предназначенного для изготовления пряжи, нитей. В настоящее время закуплено и смонтировано оборудование, ведутся пуско-наладочные работы. Новая линия позволит производить более углубленную переработку льнотресты, получать качественное сырье, которое будет поставляться на экспорт.

Среди поставленных задач руководству предприятия – наведение порядка на мехдворе, упорядочение хранения техники, максимально в короткие сроки завершить работы по прессовке льнотресты и вывозу ее с полей на хранение.

Одним из пунктов рабочей программы стало посещение ДМБ «Радеево» ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Помощник Президента проинспектировал ход строительства профилактория для телят, условия содержания, кормления как молодняка, так и взрослого поголовья КРС.

Юрий Валеватый поручил в кратчайшие сроки исправить выявленные недостатки в части рациона кормления телят, новотельных коров, сортировки скота, санитарного состояния доильного оборудования.

Наталья Логунова

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