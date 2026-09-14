Комитетом госконтроля Гомельской области продолжается контроль за подготовкой объектов к осенне-зимнему периоду. Проверяются готовность жилья, теплоисточников, инженерных сетей и оборудования.

Выявлены недостатки, одновременно принимаются меры по их устранению. В частности, при обследовании многоквартирных жилых домов в Гомеле, Гомельском и Буда-Кошелевском районах выявлено отсутствие либо неисправность свыше 400 теплосчетчиков и систем автоматического регулирования подачи теплоносителя (САР).

При этом в прошлом отопительном сезоне в ряде случаев потребовались дополнительные расходы бюджета из-за несвоевременного ремонта, замены либо установки приборов учета теплоэнергии.

После вмешательства Комитета соответствующими службами уже заменено около 100 теплосчетчиков и САР. В организациях ЖКХ сформирован резервный фонд САР. Контроль за подготовкой объектов к осенне-зимнему периоду продолжается.

Комитет госконтроля Гомельской области