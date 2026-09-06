В Буда-Кошелевском районе газоснабжения трудится немало опытных работников, среди них – водитель Николай Карловский и слесарь Сергей Боженков. В преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности земляки рассказали о жизненном и профессиональном пути.

Признаюсь, писать о людях, которые появляются на свет, живут и работают на малой родине, отдавая ей свои знания, опыт и силы, приятно вдвойне. Мои нынешние собеседники из этой категории. Также их объединяет постоянство и преданность выбранному делу, стремление создавать вокруг себя доброжелательную атмосферу.

Водитель 1 класса Николай Карловский еще со времен срочной службы в Монголии крутит баранку машины и считает, что его профессия из категории самых интересных. Порядка 10 лет он водил автомобиль в сельском хозяйстве, а в 2000-м пришел на работу в цех газоснабжения. На тот момент Николай Владимирович с семьей уже переехал из Чеботовичей и обосновался в районном центре. К слову, связи с родными местами не теряет до сих пор: там живет его старший брат, там могилы родителей и отчий дом. Хоть у него уже другие владельцы, но дом ухожен и радует глаз каждый раз, когда мой собеседник приезжает в родную деревню.

Его грузопассажирской газели «Некст» 4 года. Несмотря на ежедневные выезды по району и области, автомобиль выглядит как новенький, во многом благодаря искусному вождению и эксплуатации со стороны Николая Карловского. Его задача – безопасно и оперативно доставить или забрать груз, а также ремонтные бригады к месту вызова. Рабочий день начинается с предсменного освидетельствования и определения фронта работ, а затем – на маршрут, и обязательно с хорошим настроением. Николай Владимирович признается, что по натуре он оптимист, и рабочий день у него начинается с улыбки и доброго настроя, который старается передать окружающим и коллегам по цеху.

В свободное время он любит столярничать: это ему передалось от отца. Как отмечает Николай Владимирович, увлечение деревообработкой приносит не только радость и отдушину, но и пользу. К примеру, беседка, которую он изготовил и установил на личном под-ворье, очень удачно вписалась в интерьер его домовладения и является излюбленным местом отдыха супруги Аллы и дочери Кристины.

Особое отношение у Николая Карловского к родителям, заложившим в сыне доброту, порядочность, ответственность. Отец Владимир Афанасьевич – участник Великой Отечественной, был ранен в Кенигсберге, вернулся домой и, как и супруга Анастасия Николаевна, всю жизнь посвятил работе на земле. К сожалению, награды ветерана не сохранились, но память о его подвиге осталась в сердце сына до сих пор.

Слесарь по ремонту и обслуживанию газоиспользующего оборудования 3 разряда Сергей Боженков трудится на предприятии уже четверть века, хотя до этого был водителем. В составе трудового тандема он доставляет газовые баллоны в разные точки Будакошелевщины. Привезти, подключить, проверить – вроде бы несложный и отточенный до автоматизма алгоритм действий, но за ним стоит огромная ответственность. В зависимости от заявок, а их количество достигает порой более чем полсотни за день, выстраиваются и маршрут, и темп работы. Выезды формируются по принципу территориальности. Сегодня, к примеру, это населенные пункты Чеботовичского и Кривского сельсоветов, завтра – Губичского и до самой границы со Жлобинским. Сергей Иванович при этом заполняет ведомость, оформляет доставочную карточку. Специалист считает, что главное в его работе не техническая сторона вопроса, а взаимодействие с людьми. «Никогда не конфликтую, стараюсь находить общий язык с потребителями», – делится профессиональным секретом Сергей Боженков.

Кстати, его работа – не из легких: каждый баллон весит порядка 43 кг, а их за смену требуется подключить не один десяток. Но мой собеседник на это с улыбкой отвечает, что с такими физическими нагрузками можно и в спортзал не ходить. На самом деле его энергии хватает и на трудовую деятельность, и на увлечения, и на добрые дела.

Его малая родина – д. Великий Мох Кошелевского сельсовета. Живет он там же в доме своего деда Никифора, который отремонтировал и восстановил. Сюда часто приезжают внучки Дарья и Злата. Выкопал озеро и разводит рыб, а к новогодним праздникам вместе с соседями украшает дома и вековую ель, огни которой видны по всей округе. «И себе радость, и односельчанам, и всем, кто приезжает полюбоваться ею и сфотографироваться», – говорит Сергей Боженков.

К слову, не первый год он со своими единомышленниками становится победителем ежегодного районного конкурса на лучшее новогоднее оформление и украшение зданий и частных домовладений.

Наталья ЛОГУНОВА

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