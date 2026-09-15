Уважаемые работники и ветераны библиотечного дела, сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!



В эпоху стремительного развития информационных технологий библиотеки продолжают оставаться просветительскими центрами. Они открывают читателям доступ к знаниям, помогают формировать духовно-нравственные ценности, развивать культуру чтения, являются площадками для проведения различных мероприятий.

Ваша профессия – одна из самых интересных. Каждый день вы имеете возможность погрузиться в мир поэзии, фантастики, науки, энциклопедий. Вы истинные подвижники библиотечного дела, стремящиеся сделать мир лучше и добрее. Спасибо вам за преданность профессии и неустанный труд. Благодаря вашим усилиям книги находят своего читателя, а традиции отечественной культуры сохраняются.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческих успехов, реализации задуманных проектов, мира и процветания!