Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства района, примите поздравления с профессиональным праздником!



Вы посвятили свою жизнь сохранению и приумножению лесов – бесценного экономического и экологического ресурса. Забота о лесном потенциале родной земли – поистине благородный труд, который под силу не каждому. Только людям с чутким сердцем дано понять многогранную философию леса, его непростой характер. Неслучайно в этой отрасли трудятся профессионалы, настоящие энтузиасты, добросовестно и ответственно выполняющие нелегкую миссию.

Спасибо вам за умения и старания, за преданность и любовь к природе. Охрана и защита леса для вас – это не просто работа, это призвание.

Желаем вам успехов работе, выполнения поставленных задач, мира и добра. Пусть будут здоровье и силы на новые идеи и начинания, поддержка в семье, благополучие. Пусть леса шумят на радость многих поколений наших потомков.