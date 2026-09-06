Уважаемые работники и ветераны нефтяной, газовой и топливной промышленности, примите поздравления с профессиональным праздником!



Вы осуществляете надежное обеспечение потребителей нефтепродуктами, газом, твердыми видами топлива. Благодаря вашей слаженной работе и мастерству в наши дома приходят тепло и уют, промышленность и транспорт получают необходимые энергетические ресурсы. Все это положительно сказывается не только на экономическом росте, но и на качестве жизни граждан.

Слова особой признательности хочется сказать ветеранам, чей уникальный опыт, высокий профессионализм, трудовые традиции и житейская мудрость помогают в работе молодой смене газовиков. Именно труд людей, работающих в этой отрасли, является одной из основ, на которых держится не только экономика в масштабах государства, но и жизнь каждого отдельного человека.

Желаем вам новых трудовых успехов, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, уверенности в будущем и удачи во всех начинаниях.