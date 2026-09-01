Уважаемые педагоги, дорогие учащиеся и родители, примите поздравления с Днем знаний!



Это один из самых волнующих праздников в году. Школы приветливо распахнут свои двери, чтобы принять учеников – тех, за кем стоит будущее нашей страны.

Для ребят 1 сентября откроется новая страница в жизни, наполненная незабываемыми встречами и впечатлениями. Всем ученикам хочется пожелать дружеского общения, интересных и радостных дней, вдохновляющих результатов и хороших отметок.

Слова глубокой признательности выражаем педагогам. Ваши терпение, преданность выбранному делу, профессионализм, любовь к детям помогают подрастающему поколению приобретать глубокие знания и развивать свои способности и таланты. Вы пробуждаете в учениках чувство патриотизма, любви и гордости за свое Отечество.

Значимая и ответственная роль в этом процессе принадлежит и родителям. Ведь только совместными усилиями можно воспитать достойных граждан страны, которые будут жить и трудиться на благо Беларуси.

Ярких вам будней, воплощения в жизнь смелых идей и намеченных планов, успехов в труде и учебе, позитивных мгновений и доброго здоровья! С началом нового учебного года!