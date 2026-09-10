Мероприятие объединило шесть команд, готовых побороться за звание самых эрудированных. Организаторами выступили районный исполнительный комитет, районное отделение партии «Белая Русь», РОО «Белорусский союз женщин», районное РОО «Патриоты Беларуси».



Партию «Белая Русь» представили сразу 3 команды: «Белая Русь» Буда-Кошелевского районного отделения партии, «Белорусочка» – Гомельского отделения, а также «Молодежка», в которую вошли активисты молодежного движения «Искра». В числе команд также «Спадчына» аграрно-технического колледжа, «Эрудит» отдела образования райисполкома и «Особинный путь» РУП «Белоруснефть-Особино».

Оценивало участников компетентное жюри, в состав которого вошли заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, председатель Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов, председатель Гомельского районного Совета депутатов Виктория Ладутько, а также председатель Гомельского районного отделения партии «Белая Русь», член Совета Гомельского областного отделения Алексей Кобзаров.

Игра состояла из девяти раундов, каждый из которых требовал не только знаний, но и смекалки, логики и командной работы. Вопросы касались истории Беларуси и ее национальных символов, известных личностей, советских и белорусских фильмов, а также телепередач. Отдельные раунды были посвящены эрудиции, ребусам и музыке.

По итогам всех испытаний места распределились следующим образом: третье место заняли команды «Спадчына» и «Молодежка», второе – «Белорусочка» и «Эрудит», а победителями квиза «Колесо истории» стали команды «Особинный путь» и «Белая Русь».

В завершение мероприятия Артем Гришай и Алексей Кобзаров поблагодарили команды за игру, отметив, что такие встречи помогают не только проверить знания, но и наладить плодотворное взаимодействие.

Виктория Ладутько, в свою очередь, отметила масштаб и самобытность мероприятия, поблагодарила руководство Буда-Кошелевского района за насыщенную и разноплановую программу. По ее словам, здесь есть что показать и чем гордиться, а прошедшая встреча прошла на самом высоком уровне. Виктория Александровна также выразила надежду, что ответная встреча в Гомельском районе получится не менее интересной и станет еще одним шагом в укреплении дружбы между регионами.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко и Лизы Александровой