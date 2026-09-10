Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона «Об изменении законов по вопросам лицензирования», передает корреспондент БЕЛТА.
Он попросил парламентариев уделить серьезное внимание этому вопросу. Глава государства предложил обсудить наиболее острые новеллы документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте.
Говоря о самом термине «лицензирование», Александр Лукашенко отметил, что это своего рода правила игры. «В основе лежит разрешение. Есть лицензия — иду работаю. Могут быть и ограничения, — сказал он. — Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред».
«Лицензирование — не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности. Но излишние барьеры, недостаточно взвешенные решения, даже недоработанные формулировки могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике», — отметил Президент.
«Основное требование в данном вопросе — защитить наших детей от всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов», — заявил Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что сфера образования является государствообразующей. «Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов. Как бы это кому ни нравилось», — отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также заострил внимание на вопросе обслуживания домофонов в средних и малых городах, а также по организациям ЖКХ. «Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?» — уточнил Президент.
«У многих вызывает сомнения целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения, — сказал глава государства. — Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса? Или нет?»
Президент спросил, есть ли аналитические данные о том, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам.
«Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? — спросил Александр Лукашенко. — С другой стороны. Если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере?»
«И вообще нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорим: «Вот, давайте равные условия и прочее». А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что упирается в ценообразование, в цену», — добавил глава государства.