Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона «Об изменении законов по вопросам лицензирования», передает корреспондент БЕЛТА.

«Считаю, что вопрос весьма важный и актуальный для страны в целом», — отметил белорусский лидер.

Он попросил парламентариев уделить серьезное внимание этому вопросу. Глава государства предложил обсудить наиболее острые новеллы документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте.

Говоря о самом термине «лицензирование», Александр Лукашенко отметил, что это своего рода правила игры. «В основе лежит разрешение. Есть лицензия — иду работаю. Могут быть и ограничения, — сказал он. — Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред».

«Лицензирование — не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности. Но излишние барьеры, недостаточно взвешенные решения, даже недоработанные формулировки могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике», — отметил Президент.

«Мы последовательно на протяжении ряда лет донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты», — сказал глава государства. «Основное требование в данном вопросе — защитить наших детей от всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов», — заявил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что сфера образования является государствообразующей. «Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов. Как бы это кому ни нравилось», — отметил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что в белорусских городах домофоны установлены практически в каждом подъезде и, соответственно, их общее число по стране значительное. Александр Лукашенко также заострил внимание на вопросе обслуживания домофонов в средних и малых городах, а также по организациям ЖКХ. «Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?» — уточнил Президент.

Проектом закона «Об изменении законов по вопросам лицензирования», который подготовлен Министерством экономики, предлагается, в частности, изменить требования для работы в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. «У многих вызывает сомнения целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения, — сказал глава государства. — Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса? Или нет?»

Президент спросил, есть ли аналитические данные о том, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам. «Повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? — спросил Александр Лукашенко. — С другой стороны. Если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере?» «И вообще нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорим: «Вот, давайте равные условия и прочее». А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что упирается в ценообразование, в цену», — добавил глава государства.

/Будет дополнено/.