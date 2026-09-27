«Машиностроительный комплекс Гомельщины по праву считается ключевым звеном отечественной промышленности, объединяя более 20 производителей сельскохозяйственной, дорожно-строительной и лесохозяйственной техники. Среди них не только флагманы с многотысячными коллективами, но также разработчики и производители новейших технологических решений».

Сегодня продукция машиностроительной отрасли широко представлена на мировом рынке и поставляется в 17 стран, в том числе Азии и Африки, формируя более 7% областных объемов промышленного производства и экспорта, говорится в поздравлении:

«Продукция отечественного машиностроения ежегодно становится центром экспозиций на республиканских и зарубежных выставках, заслуженно отмечается наградами в области качества. Все это возможно благодаря добросовестной работе коллективов, а также опыту и знаниям ветеранов, передаваемым молодежи».

Гомельщина официально