«Нефтяная, газовая и топливная промышленность – важный стратегический ресурс, фундамент экономики, основа стабильности и гарант энергетической безопасности. Предприятия отрасли служат примером успешной модернизации и играют ключевую роль в социально-экономическом развитии региона и всей страны».

Главная сила отрасли – в сплоченных, высокопрофессиональных коллективах, чья слаженная и самоотверженная работа помогает развивать промышленность, внедрять современные технологии и, обеспечивая отечественным и зарубежным потребителям качественную и бесперебойную доставку газа, нефти и нефтепродуктов, формировать внешнеэкономическую политику Беларуси.

«От всей души желаю работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых производственных свершений» — пожелал Иван Крупко.

Гомельщина официально