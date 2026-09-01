«1 сентября — особый день, который объединяет поколения и вновь напоминает о главных ценностях: знаниях, созидании, уважении к учительскому труду», — говорится в поздравлении.

Образование — один из важнейших приоритетов государства. На Гомельщине создаются все условия для того, чтобы дети и молодежь могли получать качественные знания, раскрывать способности и уверенно строить будущее.

Особые пожелания в этот день — первоклассникам, для которых первый школьный день станет началом доброго и увлекательного пути. Выпускники пусть будут увереннее, сделают правильный выбор и добьются успеха в достижении смелых целей.

Искренние слова благодарности — педагогам и ветеранам педагогического труда. И отдельное спасибо родителям — за любовь, поддержку и участие в жизни детей.

«С Днем знаний! Мира, здоровья, благополучия и больших побед!», — пожелал Иван Крупко.

Гомельщина официально