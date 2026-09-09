Участие в заседании приняла член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

На повестке два вопроса: включение инвестпроектов Гомельского химического завода и «Экспериментальная база «Криничная» в перечень преференциальных инвестиционных проектов.

Первый предполагает организацию производства новой продукции – водорастворимого минерального удобрения. Его реализация позволит создать более 70 новых рабочих мест.

Второй проект предполагает создание инфраструктуры для производства и реализации замороженных овощей и их смесей. В ходе заседания также обсудили будущий ассортимент продукции, ее упаковку и конкурентоспособность в торговых сетях.

«Задача — контролировать каждый этап реализации проектов, чтобы в перспективе получить максимальную отдачу от вложенных средств», — подчеркнул губернатор.

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