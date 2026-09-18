Губернатор проинспектировал ход строительных работ на городском стадионе.

На сегодняшний день готовность спортивного объекта составляет 85%. Возведено здание административно-бытового корпуса, в котором разместятся тренажерные залы, помещения для прикладных видов спорта, душевые. Создана необходимая инженерная инфраструктура.

Ведутся работы по обустройству основания для последующей укладки искусственного покрытия на самом стадионе и беговых дорожках. Помимо футбольного поля на объекте предусмотрены площадки для волейбола и баскетбола, воркаут-площадка со специализированным оборудованием.

Стадион планируется эксплуатировать и в зимнее время: будет заливаться каток для игры в хоккей.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в текущем году. Иван Крупко поручил заинтересованным обеспечить его сдачу в установленные сроки. Мощности стадиона должны быть максимально задействованы, чтобы все желающие жители города и района имели возможность заниматься востребованными у них видами спорта.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко