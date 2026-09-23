Проблемы, с которыми пришли граждане к главе района, в основном касались жилищно-коммунального хозяйства.

По вопросу благоустройства придомовой территории, отвода с нее ливневых вод обратилась жительница д. 17 ул. Ленина райцентра. Она также обратила внимание на неприглядный вид входной группы в подъезд: фасад здания, входная дверь нуждаются в ремонте и окрашивании. Уваровчанка, проживающая в д. №32 по ул. Гагарина, пожаловалась на течь кровли, горожанка – на гул в квартире после замены оборудования в подвале дома. С просьбой оказать содействие в оформлении необходимых документов КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» для передачи арендного жилого помещения в собственность пришла женщина из г. Буда-Кошелево. Работница предприятия агропромышленного комплекса посетовала на предвзятое к ней отношение со стороны руководства.

Валентин Ундруль поручил коммунальной службе произвести ремонт кровли и приступить к устранению проблемных моментов д. №17 по ул. Ленина, в кратчайшие сроки выдать необходимые документы и устранить причину образовавшегося шума.

Татьяна Титоренко

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