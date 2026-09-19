Минчанка поблагодарила главу района за оборудование остановок вблизи гражданского кладбища в Залуневье, благоустройство города и установку новых креативных скамеек в сквере у фонтана. Она также обратила внимание на необходимость отлова бездомных собак, которые бегают по ул. В.П.Дрозда, поинтересовалась проблемой засыхающих деревьев на кладбище в Залуневье. По вопросу отлова бездомных животных также звонил и житель райцентра.

Со слов признательности начал разговор и сельчанин из д. Славенец. Он поблагодарил Валентина Ундруля и районные службы за оборудованную по его просьбе неровность на дороге перед въездом в населенный пункт и попросил положить такую же с другой стороны.

Жительница д. Морозовичи акцентировала внимание на дороге по ул. Садовой. По мнению женщины, ее нужно подсыпать и прогрейдировать. Также она попросила удалить акацию на местном гражданском кладбище и организовать работу автолавки в населенном пункте.

Горожанин обратил внимание главы района на упавшую березу на городском гражданском кладбище, покос сорной растительности по ул. Луговой.

Уваровчанин поинтересовался, почему прекратились работы по подсыпке дороги по ул. Набережной. Жительница д. №1 по ул. Залинейной в н.п. Уза пожаловалась, что в их доме течет кровля, необходимо застеклить окна в подъезде, заделать дыры вокруг входных дверей, да и в целом отремонтировать подъезд. Недовольна женщина и качеством питьевой воды.

Заявителям будут даны письменные ответы. До момента разрешения обозначенные проблемы останутся на контроле у главы района.

Татьяна Титоренко

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