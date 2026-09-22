Основная тема диалога – социально-экономическое развитие Будакошелевщины. Глава района отметил, что по итогам 8 месяцев наблюдается положительная динамика: выросли показатели в промышленности, сельском хозяйстве, экспорте и розничной торговле, увеличилась средняя заработная плата. В районе создаются новые предприятия, строится жилье. В частности, к концу года в Коммунаре планируют ввести в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом. К благоустройству придомовой территории приступят по возможности в текущем году. В перспективе – стороительство многоквартирных домов в Уваровичах, Широком, Узе и Буда-Кошелеве. Часть квартир получат работники востребованных профессий и молодые специалисты в качестве арендного жилья.

В ходе общения жители населенного пункта подняли ряд волнующих их вопросов. Один касался работы бани: вагон-сауна находится на ремонте. Сельчане просили произвести санитарную обрезку деревьев у дома №3 и сделать отлив в доме №3а по ул. Гомельской, удалить деревья на гражданском кладбище в Блюднице и обрезать их на ул. Ленина, 31. Жительница дома №3а с ул. Спортивной пожаловалась на течь крыши. Представители коммунального предприятия отметили нехватку рабочего инвентаря, работники социальной сферы попросили оказать содействие в выделении финансирования на капитальный ремонт детского сада и обустройство памятника в населенном пункте. Среди обозначенных проблем были ненадлежащее освещение улиц и качество питьевой воды.

Все вопросы будут рассмотрены ответственными службами и останутся на контроле у председателя райисполкома.

Татьяна Титоренко

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